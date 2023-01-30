麥當勞APP限時1日刮刮樂　大票人「中這1項」全傻了：冷死！

▲麥當勞在APP有限時1天刮刮樂活動。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞今（30）日在APP有限時1天「開工福袋」活動，刮開刮刮樂，有機會得到各種「買1送1」折扣好康，吸引大票網友參加。就有鄉民在PTT的省錢板（Lifeismoney）發情報文，底下也回報刮到什麼，結果許多人都失望不已，尤其是抽到冰炫風的網友，紛紛直呼「這種氣溫，完全不想吃」。

看到麥當勞限時1天的刮刮樂活動，不少網友紛紛參加並回報獎項，基本上都是品項買一送一，包括勁辣香雞翅、4塊麥克雞塊、薯餅、大薯、冰炫風等等。就有人失望直呼，「大薯1+1、雞塊1+1應該是大獎了」、「這次應該沒有漢堡類，大獎雞塊跟大薯」、「沒漢堡就不抽了」、「好久沒大麥克1+1了。」

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不過，也有網友迫不及待到麥當勞報到，「雞塊買一送一，摩天輪剛好抽到麥香魚送飲料，套餐概念」、「讚啦！冰炫風。」但不少抽中「冰炫風買一送一」的人卻苦笑，「寒流抽到冰炫風」、「10度氣溫獲得冰炫風買一送一」、「冰旋風買一送一，冷死你」、「刮到冰炫風，轉到蛋捲冰……透心涼」、「這麼冷還在冰炫風。」

至於「大薯買一送一」則是反應兩極，「想抽大薯的抽不到QQ」、「好好……大薯一包根本不夠吃」、「爽啊！抽到大薯」、「現在薯條有夠貴」、「大薯1+1，什麼鬼啊？誰會一餐吃兩份大薯啊？澱粉爆量、熱量又超過1千大卡，其他東西都不用吃了」、「上次一個人吃不完。」

據悉，本站稍早報導《麥當勞、肯德基買1送1！ 各大速食店+手搖飲「開工優惠」懶人包》，除了麥當勞之外，肯德基、漢堡王、必勝客等通通可以爽吃買1送1，拿坡里還有炸雞買10送10，手搖飲部分包括大苑子、鶴茶樓也推指定飲品買1送1，各種開工小確幸優惠讓民眾選擇。