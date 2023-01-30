金酒放行輸陸台酒仍遭禁　邱太三：解鈴還須繫鈴人

▲邱太三今天接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近日內閣人事調整後，李大維回鍋海基會擔任董事長，針對未來兩岸政策及人事佈局，將留任的陸委會主委邱太三30日受訪說，看得出來總統蔡英文是「在穩中求穩」；另對於金酒放行輸陸，然而台酒仍遭禁止，邱意有所指地說，「解鈴還須繫鈴人」。

即將接任閣揆的陳建仁昨敲定最後一波內閣人事名單，邱太三、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮都留任，海基會副董事長兼祕書長詹志宏轉任陸委會副主委，陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼祕書長，而去年底尋求台北市議員4連任失敗的梁文傑，獲邀擔任陸委會副主委。

行政院長蘇貞昌今天上午召開臨時院會總辭，並循例與閣員合影拍「畢業照」留念。

邱太三會後接受媒體聯訪時，媒體關注海基會終於有董事長，是否代表兩岸關係將走向和緩？邱太三說，看得出來總統是在穩中求穩；至於梁文傑將接任陸委會副主委一事，邱說，所有人才培育都會有老、中、青。

另對於媒體關注，中國大陸海關總署解禁部分酒類、食品類輸陸，金門酒廠恢復銷往中國大陸，但與其同時被禁的台酒尚未接獲好消息，邱太三說明，基本上誰在設計不符合國際慣例的規則，誰設計這樣門檻，他們自己應該知道，「解鈴還須繫鈴人」，全世界沒有人這樣規劃。