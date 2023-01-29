立委補選後啟動2024提名！　朱立倫「4字箴言」：國民黨一定提對的人

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，各黨派都在積極佈局，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，甫在九合一大選立下戰功的黨主席朱立倫也是有力人選，對於2024藍營是否可能由黨主席上場代打？朱立倫29日受訪時表示，南投立委補選後啟動相關作業，國民黨會走對的路、提對的人、團結努力、團結一致、無私無我、放下自我、大局為重。

對於總統大選，綠營經過2022九合一大選慘敗後，人選幾乎定於一尊，由賴清德出馬態勢明顯，藍營部分則是中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中先後表明不缺席，朱立倫、前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘也是有力人選，而侯友宜則是聲望最高卻遲遲未表態，呈現「人人有希望、個個沒把握」的詭譎狀態。

對於藍營何時辦2024總統初選，朱立倫指出，現階段在過農曆新年、明天會有團拜，全力在3月4日南投立委補選，國民黨會一步一腳印、堅持走對的路、提對的人、團結努力、團結一致、無私無我、放下自我、大局為重，相信國民黨一定能成功。

對於2024提名作業，朱立倫表示，不管是2024立委或是總統的提名作業，都會在南投補選後討論，國民黨會走對的路、提對的人、團結一致、無私無我、共同追求勝選。

對於前國民黨主席洪秀柱參訪國台辦時，稱兩岸應和平統一。朱立倫回應，尊重每一位前主席、前輩，但國民黨一貫立場就是捍衛中華民國、維護民主自由，希望兩岸能夠和平，會繼續努力、加油讓人民過好日子，這是國民黨最大目標。