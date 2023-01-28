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國民黨批「仁燦配」都有論文爭議　諷：會再延攬林智堅、蔡適應？

▲陳建仁、鄭文燦。（合成圖／記者李毓康攝）

▲陳建仁、鄭文燦。（合成圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨上午宣布前副總統陳建仁擔任行政院長，同日傍晚，陳透過臉書發布首波內閣名單，確定前桃園市長鄭文燦接副閣揆。對此，國民黨副發言人陳暉今（28日）表示，儘管這次正副閣揆的人事任命，換掉了2022敗選中需要被檢討的戰犯之一，卻換上了都有論文抄襲狀況的陳建仁與鄭文燦，顯示民進黨並未徹底反省。

陳暉說，去年12月，鄭文燦遭人檢舉，由國安局長陳明通指導的碩士論文抄襲達30%，後續經台大學倫會認定抄襲並撤銷其國發所碩士學位；而陳建仁於2007年擔任國科會主委時，也曾因掛名國際期刊論文有抄襲爭議而請辭，如今兩人接任正副閣揆，他質疑，民進黨執政團隊完全忽視人民對於論文抄襲的不滿，直接不演了？

陳暉也質疑，按照民進黨政府的邏輯，難道民進黨之後要再延攬前新竹市長林智堅，以及基隆市立委蔡適應入閣，組一個「驚奇四抄人戰隊」嗎？

陳暉認為，行政院長蘇貞昌下台雖是民進黨重新傾聽民意的第一步，但是來的太慢，早已錯過黃金時期。且在中華民國最高行政機關擔任首長，也應考量人選的抄襲與誠信問題，回應民意。

陳建仁臉書首波內閣名單如下：

行政院長陳建仁（新任）
行政院副院長鄭文燦（新任）
行政院秘書長李孟諺（留任）
行政院副秘書長何佩珊（留任）
行政院發言人陳宗彥（原內政部政次）
政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委鄧振中（留任）
政委羅秉成（留任）
政委黃致達（留任）
政委李永得（原文化部長）
政委吳澤成兼任工程會主委（留任）
政委吳政忠兼任國科會主委（留任）
政委龔明鑫兼任國發會主委（留任）
經濟部長王美花（留任）
勞動部長許銘春（留任）
財政部長莊翠雲（原財政部政次）
海委會主委管碧玲（立委）
僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）
原能會主委張靜文（原原能會代理主委）

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