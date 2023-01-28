沈富雄曝「他2024非選不可」：怎麼勸都沒用！

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，日前透露副手條件為「女性、中南部、企業界或財經界」。針對未來藍白是否會合作參選，媒體人尹乃菁認為不容易；前民進黨立委沈富雄則表示，國民黨唯一的辦法就是提前舉辦初選，而柯文哲是非選不可，「我怎麼勸都沒辦法，都沒用。」

▲尹乃菁認為，2024大選要做到藍白合並不容易。（資料照／記者李毓康攝）

沈富雄在27日播出的政論節目《少康戰情室》中提到，他覺得新北市長侯友宜的步調很慢、很低調，外人實在不曉得侯在想什麼，「但是他想要選，他自己有他的辦法」，現在國民黨唯一的辦法就是舉辦初選，國民黨跑不掉的，因為要讓大家服氣，「一個有韌性、不脆弱的大黨，怎麼可以不辦初選呢？就是要把初選的日期往前提，不要等到5、6月，往前提大家都被迫要表態。」

沈富雄接著說，柯文哲組黨之前曾和他一對一吃過飯，當時他說過，「我怎麼勸都沒辦法，都沒用，因為你（只柯文哲）就是喜歡搞這一套」，柯是白費功夫了，柯非選不可，可是藍營沒有東西可以拿出來交換，藍營給的東西柯也不看在眼裡，柯既然組了民眾黨就會想辦法讓黨活著，讓不分區立委的席次維持不掉，「但是我覺得難。」

尹乃菁也提到，2024大選藍白合不容易，以前會有藍白合這樣的想法，是因為不知道侯友宜在競選連任新北市長時能領先多少，結果九合一大選侯贏了40多萬票，代表這些民眾明明知道侯極有機率參選2024，仍決定把票投給他，這在相當程度上解決了落跑的問題，如此一來，跟白之間的合作機率就非常低了。