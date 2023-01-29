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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新內閣名單沒亮點？　朱立倫稱懶得評論：希望他們努力、加油吧！

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

準行政院長陳建仁近期公佈閣員名單，除部分部長留任外，新任人事跨民進黨不同派系，被藍營批評了無新意、酬庸派系。國民黨主席朱立倫29日聯訪時被問到此事，他先是咂嘴，並表示自己不想評論，「希望他們努力、加油吧！」

近日陳建仁接任行政院長，內閣改組名單也陸續曝光。新任內閣名單包含括副閣揆鄭文燦、內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文。

而留任官員包含經濟部長王美花、勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署署長張子敬、交通部長王國材、數發部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。

朱立倫29日前往台中新春活動，對於媒體提問新內閣人事的看法，朱立倫先是咂嘴，他表示，嘖！實在是很不想評論，大家感受就是非常平庸、沒有特色、亮點，非常像是過渡性、看守性的內閣，「大家連評論都懶得評論，呃，希望他們努力、加油吧！」

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