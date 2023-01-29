藍營批內閣名單酬庸派系　他指新人事有「3多」：適才適所又接地氣

▲準行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

準行政院長陳建仁近期公佈閣員名單，除部分部長留任外，新任人事跨民進黨不同派系，被藍營批評了無新意、酬庸派系。對此，民進黨立委許智傑29日表示，新任內閣符合3項期待，包含女性多、事務官多、年輕者多，更延攬許多滿意度高的卸任父母官，充滿溫度且接地氣，有心人士扣酬庸帽子相當不恰當。

對於藍營批評閣員留任人數太多，許智傑表示，內閣改組是滾動式調整，因此陳內閣ㄧ波一波穩健調整，可以保持政務穩定，同時又能注入新血，未來不排除還會有所異動，持續找出更適合的閣員為人民服務。

藍營批評陳建仁內閣名單了無新意、是酬庸的派系平衡，對此，許智傑表示，新內閣符合自己之前所說的三多的期待，女性多、事務官多、年輕者增多，也符合人民的期待。

許智傑指出，尤其延攬許多滿意度高的卸任父母官，這樣的內閣是充滿溫度、接地氣、適才適所的全民內閣，自己抱持相當高的期待，有心人士扣上酬庸的帽子相當不恰當，希望勿做政治操作。

陳建仁內閣上任後，第一仗到立院面對總質詢、現金發放條例，藍營已經放話要讓陳建仁好看，對此，許智傑表示，尊重在野黨問政權利，但也希望在野黨理性問政、就事論事，相信陳建仁穩重及溫暖的態度，加上宗教家和學術成就的高度，再大的挑戰都能迎刃而解，「我們會看好大仁哥的表現。」

