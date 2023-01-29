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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲選總統是為了當閣揆」　吳子嘉：像待價而估的媽媽桑

▲▼柯文哲27日受訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對外界所關注的2024總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日表示，民眾黨主席柯文哲就像媽媽桑，坐在酒店中等著被點名，民進黨最希望的就是柯文哲獨立參選，但他並不買單，因為他選總統的目的是為了當行政院長；然而，他的待價而估，就只有跟藍營合作或是扯後腿兩種可能。

吳子嘉28日在網路節目《董事長開講》中指出，柯文哲日前被媒體提問是否有「藍白合」的可能，他回應「國民黨和民眾黨DNA不同，可以合作但無法融合」；另對是否可能跟賴清德搭檔選正副總統？柯文哲則說「實在太有創意」。

吳子嘉表示，上述兩種回覆都沒有直接拒絕，更有趣的是，柯文哲先前也對外承認不會當選，不禁讓他疑惑「那柯文哲要幹嘛？」

吳子嘉認為，柯文哲就好像媽媽桑，坐在酒店中等著被點名，但民進黨不可能跟柯文哲合作，綠營恨死他了，所以柯文哲說「實在太有創意」其實就是沒有機會的意思。他也分析，柯文哲能合作的只有藍軍等在野聯盟，不過他也可以選擇合作或不合作，合作的話有助於其團結，當選機率就大增；反之當選機率則大減，有利民進黨。

吳子嘉指出，民進黨最希望的就是柯文哲獨立參選，但柯文哲對此並不買單，因為他最想當的是行政院長。「柯文哲是一個簡單直白的人，如果我是他，我會把政黨不分區及立委拉高，選總統目的也是為了立委」，可是柯文哲不是，他選總統的目的是為了當行政院長；然而，他的待價而估其實就只有跟國民黨合作，或是扯國民黨後腿兩種可能。

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