18年前汐止殺警案他被割頸險死　倖存者「一句珍惜」現況曝

▲警政署長黃明昭（左）與18年前汐止殺警案倖存員警張大皞（右）合影。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

2005年震驚社會的汐止殺警案，時任橫科派出所員警洪重男、張大皞在農會辦事處巡簽時，遭王柏忠、王柏英兄弟持刀砍殺奪槍，洪遭受重創殉職，張被西瓜刀砍傷頸部，所幸經搶救倖存，如今張大皞依舊在警界服務，轉往台中第四分局交通組，今（28）日接受警政署長黃明昭前來慰問年節值勤員警，張代表同仁接受慰問金，也表示很珍惜現在的工作。

2022年台南發生殺警案，員警值勤安全、用槍時機等問題再次被探討，媒體原先也打算採訪2005年汐止殺警案倖存員警張大皞，原以為張大皞在先前接受過媒體專訪，願意出面呼籲討論，不過當時張激動拒訪，僅由分局回應「單純做好自己的事情，身上還是有痼疾影響。」

▲黃明昭今日南下台中慰問第四分局員警，張大皞代表同仁接受慰問金。（圖／記者許權毅翻攝）



時任汐止殺警案台北縣刑警大隊長、現任警政署長黃明昭，今（28）日南下到台中第四分局，也關心張大皞目前狀況，得知張員調到交通組從事內勤，依舊在警政體系內服務、競競業業付出，也向張說：「感謝您的堅持與盡職。」黃明昭也吐露心聲表示，始終沒有忘記洪重男，感嘆從警一切都不容易，當時就是想進一切辦法抓到兇嫌。張大皞和黃明昭開心合影，也向在場長官、同仁表示「很珍惜現在的工作，也很謝謝署長記得自己。」

第四分局長李建興表示，警察就像一個大家庭，雖然大家來自四面八方，肯定的是都有一顆服務的熱忱，在長達10天的春節假期裡，一肩扛起地方治安及交通順暢的重責大任，感謝署長力挺，親臨關心每一位堅守崗位的員警，成為警察最堅強的後盾，將秉持這項信念，將警政工作做到最好。