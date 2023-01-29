民主國會30周年　游錫堃辦展詠民主

▲立法院長游錫堃。（資料照／立法院提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院即將在2月1日開議，由於適逢「台灣民主國會」30周年，立法院將舉辦特展，回顧1993年國會全面改選就職以來，台灣的民主轉型，以及立院成為培育政治菁英搖籃的歷程。立法院長游錫堃受訪分享，自己的核心價值是「民主」，他認為，一個國家是否民主的關鍵不是總統直選，而是國會，沒有國會就無法成為真正的民主國家。

游錫堃細數歷史表示，今年是2023年，1993年2月1日是台灣的新國會誕生，就是立法院所有的立法委員完全由台灣人選舉產生，今年的2月1日是民主國會30周年紀念，因此立法院將會陸續舉辦特展，帶大家回顧這段對台灣歷史發展非常有意義的事件。

游錫堃強調，台灣民主政治被國際奉為典範的同時，受到中共的霸凌、威嚇，應該想辦法來堅持民主政治，來捍衛國家維護台海安全，讓2300萬人民現在、未來都能夠幸福快樂。

喜愛漢詩的游錫堃，特別撰寫詩作「國會政治（2022年）」，紀錄立法院的朝野攻防過程：「定期改選出群英，議事攻防輿論評。立委質詢言免責，官員應答語真誠。眾尊寡協商平等，少服多公決息爭。預算法條三讀過，自由民主萬年行。」他說，學生們只要記住這首詩詞，就可以記住國會運作的邏輯。

立法院「民主國會30年」特展將於立法院開議日開展，並於1月31日舉辦開幕活動，邀約跨黨老委員們「回娘家」，展覽細數台灣走過萬年國會、國會全面改選、歷次總統直選、太陽花公民運動、時任美國眾議院議長裴洛西訪問立院等重大事件，並列出立法院培育的政治菁英們，包括前總統陳水扁、總統蔡英文、歷任五院院長和縣市首長都入列。