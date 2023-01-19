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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發現金條例保留送協商　游錫堃喊話朝野「各退一步」

▲▼立法院長游錫堃 聯訪 普發現金案送進立法院相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會18日初審攸關發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，全數條文均保留，仍須待協商。立法院長游錫堃19日受訪說，若朝野黨團協商達成共識，就不需經1個月朝野協商冷凍期，盼各黨各退一步取得共識，立法後趕快讓行政部門送預算案進來。

針對發現金特別條例審議時程，游錫堃受訪說，還是有很多委員希望快一點，例如他個人就希望越快越好，會找時間召集朝野黨團協商，希望協商有共識，若有共識就會非常快，院會唸一唸，就能請行政部門送預算案進來，今年4月是估計最慢的時間點，代表要過1個月朝野協商冷凍期，用表決方式處理，但是發放現金攸關全民，各黨團應該會盡量得到共識，相信不會拖到那麼遠。

游錫堃表示，如果今天各黨團還是沒有共識，元宵節發現金一定來不及，因為立法院2月1日才開議。他說，只要協商有結論，就可以排除1個月冷凍期，例如今天來協商看看，如果大家願意各退一步，就可以有共識了。

不過，依照立法院的議事慣例，立法院法律案經初審後，若仍有保留條文須待協商，通常會由委員會召委先召集協商，之後才會由立法院長召集朝野黨團協商。

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