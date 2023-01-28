婆媳問題超頭痛　卻很少聽到「岳婿問題」？過來人點破1關鍵

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳問題讓不少人困擾，尤其在過年期間衝突可能被放大。但就有網友好奇，為何經常聽到婆媳相處不好，卻很少聽到有人提到「岳婿問題」，好奇是否因為性別差異才出現這種現象，貼文曝光後隨即掀起討論。不少人看到後就點出問題。

原PO在PTT發文表示，經常能聽到婆媳之間出現矛盾，卻鮮少聽到岳婿問題，好奇「是不是像孔老夫子說的，唯女子與小人難養也」。另外，他也指出，台灣夫妻的薪資待遇通常都是男高女低，不知道為何不同性別會出現這樣的差異，「女生是比較沒上進心，還是社會歧視女性？」

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文章曝光後掀起討論，不少網友紛紛表示「女人天生就好鬥啊，聊天也是誰誰媳婦怎樣」、「女人總是為難女人，痛苦的是中間的那一個」、「因為顧家都女性，不然我想不到原因了」、「男生的內心戲比較沒那麼多吧，看你不爽就直接講你哪邊應該要怎樣，不會在那邊拐彎抹角，說你覺不覺得你哪邊應該要怎麼做會比較好」、「岳婿主要是婚前有摩擦，婆媳是婚後有摩擦」。

其中就有過來人點出「婚後住在哪裡」是關鍵，「住在一起就會有摩擦啊」、「今天是女生搬過去，又不是男生搬」、「結論是住太近了」、「不住一起當然還是會有摩擦，但比住一起少多了」、「女人的主戰場在家裡」、「重點就是住哪裡啊，八成的婆媳問題搬出去就解決得差不多了，住在岳父家的比例那麼低，能有問題的自己想想，加上社會固有觀念，有幾個男生會拿出來講？」「男人搬到女方家住，看看會不會有問題」、「又不會住一起」。

另外，針對薪資問題，有人指出「傳統社會的陳舊觀念吧？男主外女主內，有聽過一些企業的重要職位是只找男性」、「我弟生3個了，他老婆在家帶孩子，老公繼續工作，等孩子大了都幾年了，老婆去哪裡工作，能找到比先生更高薪的工作？平平是受薪階級，一個職涯被迫中斷，兩個人怎麼能去比較」。