婆婆「離家出走＋冷暴力」！情勒SOP逼低頭　她崩潰：別對我好

▲原PO被婆婆的情緒勒索搞到快崩潰。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

結婚不是兩個人的事，還要習慣另一個家族的生態。有位網友在網路上發文表示，婆婆雖然平常很貼心，但只要一不順她的意，就會用離家出走、冷暴力等方式逼後輩低頭，讓她快受不了。

原PO表示，與先生結婚不到一年，就意外見證婆婆的「情勒SOP」，一開始本來只以為是婆婆跟丈夫的親子問題，只要用心當中間的調解人就會改善，「每次我老公只要跟她意見相左，我就必須負責安撫婆婆的情緒，因為我不做，公公也會叫我去做」，但在無數次的來回中，已讓原PO筋疲力盡，「我剛生完2個月回婆家，老公跟婆婆就時不時大吵，婆婆就會甩門、痛哭、離家出走」，原PO無奈，生理與心理都還未恢復，就必須要承受婆婆的一切情緒，「但我為了這個家，一直忍耐著」。

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原PO強調，其實婆婆平常是個非常細心的人，會主動做非常多貼心事，「但我後來才明白這些舉動，是她情勒我們的籌碼」，原PO說道，有次只是婆婆沒聽到她打招呼，就開始臭臉相對，對自己跟丈夫甚至小孩使用冷暴力，「接著婆婆又用那一貫的SOP，痛哭、離家出走、細數自己所做過的全部功勞，逼我們低頭」，就算原PO已數度道歉都沒有用，「她一定要我痛哭流涕的那種才接受」。

原PO說道，這已經是婆婆多年來的慣用招數，在丈夫求學時期就已經養成，「我老公因此下跪道歉非常多次」，但公公都姑息老婆的情勒行徑，只會幫著罵原PO和丈夫，私下再跟他們說「辛苦了」，原PO難過的說，「這種大街罵人，小巷道歉的行為，真的讓我非常心寒」。

原PO最後崩潰說道，若婆婆的所作所為，都是為了要這個家的人只能聽她的話，不得有任何異議、不順她的意，「那真的別對我好，我承受不起」。貼文一出，網友紛紛回覆，「這是窒息的愛」，「真的很討厭這種情勒，要做就不要求付出」，「公公根本姑息養奸吧」，但也有少部分網友認為，「不要回去婆家就好了」，「離婚了等什麼」。