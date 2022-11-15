「毒姑」搬出家！她捐「3000元香油錢」叩謝神明　網喊揪團進香

▲家中若有「毒姑」使亂，想平靜過日子都很難。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

家家有本難念的經，尤其女人面對是婆媳問題，若再加上小姑使亂，更是千古難解。一名網友分享自己在宮廟看見香油錢捐贈的感謝狀，上面內容竟寫著「毒姑終於搬走」，因此捐出3000元香油錢叩謝，引起網友熱議，想揪團去朝聖「董大爺進香團開一波！」

一名男網友在臉書社團「毒姑九賊婆媳討論區」，貼出一張宮廟的感謝狀，只見上面寫著「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑順利遷出家外，今特捐香油錢參仟元整，特此叩謝。」眼尖發現該感謝狀的原PO也幽默表示，「雖然我沒有毒菇的困擾，但這個也太有趣了吧。」

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▲宮廟感謝狀上竟寫著「叩謝，毒姑終於搬走」。（圖／翻攝自臉書社團「毒姑九賊婆媳討論區」）

貼文一出也引許多網友朝聖，「怨念頗深」、「要辦二桌答謝啊，這是多麼值得慶祝的事情」、「董大爺因此香火鼎盛」、「董大爺進香團開一波！廟址咧？」、「心想事成 值得還願」、「這緣由很值得捐」、「這張感謝狀...我給滿分100分」、「笑炸」。

不少網友留言跪求廟址，有網友神出此宮廟為新北市新莊地藏庵，不少人說，「我也需要董大爺…雖然不是菇」、「如果可以將毒菇遠離生活圈那我也要去拜」、「哪家廟啊？我也要來求」、「這間要香火鼎盛了」、「董大爺進香團開一波！！廟址咧」。

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