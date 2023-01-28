天將降大任於「斯人也」是錯的？全場見答案「是人也」驚呆

▲看到課本上是「天將降大任『於是人也』」，驚呆許多人。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇上挫折時，有些人會用《孟子》「天將降大任於斯人也」自我鼓勵，甚至將這句視為座右銘，希望自己正處在「苦其心志，勞其筋骨」的狀態。不過，先前網上為了這句卻吵起來，起因是有人發現在課本中是寫「天將降大任『於是人也』」，意外引發一場「於斯人也」、「於是人也」爭論戰。

微博、抖音等社群平台日前瘋論這個話題，因為很多人都相信自己不會記錯，尤其是這般耳熟能詳的千古名句。就有一票網友翻開初中語文課本查證，不料卻看到「天將降大任『於是人也』」，忍不住驚呆直呼「天將降大任『於斯人也』，我本來也這麼想的……直到自己親手翻開（課本）。」

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還有人不信邪，找出30年前跟近年的課本，結果1992年、2001年、2016年的版本都是「是人也」。而《教育部國語辭典》也明確寫著《孟子．告子下》：「天將降大任『於是人也』，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身。」

這個結果讓許多網友震驚不已，「曼德拉效應印證了MIB黑衣人的存在，我們只是一群記憶覆寫光照射時剛好眨眼的人」、「曼德拉效應！我記得有另一個很經典的例子是皮卡丘的尾巴XD」、「我兒子也說『是人也』」、「我頭昏了，到底那個是真的。」但也有人自豪笑說，「我記得的是『是人』耶」、「我背的是『是人也』欸！」

有網友便指出，「原文是『是人』沒錯，大概是因為『是』釋義為『此』，『斯』也可通『此』解，所以也許是後人抄錄到古人的訓詁本（類似現代的解釋翻譯），才會有斯人的版本出現？」還有人分享台中二中退休國文老師的說法，「『是』才正確，因為先秦時代還沒有『斯』字；又如論語（八佾篇）有『季氏八佾舞於庭，子聞之曰：是可忍也，孰不可忍也』可証。至於斯只能說是相沿成習了！」

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