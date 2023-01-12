國小兒造句「戳破男人的祕密」　媽一看掩面：為難了男老師

▲兒子的造句讓媽媽掩面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友的童言童語常讓人莞爾一笑，但有時「太幽默」，也可能造成尷尬。近日一名媽媽在幫孩子看作業時，發現兒子的「短句練習」竟硬生生戳破「男人的祕密」，讓她看了不禁掩面。貼文曝光後，讓2.5萬人笑翻了。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到孩子的作業裡，有「短語練習」的題型，要小朋友練習照樣造句。從圖片可見，這道題目的範例是「魚的歌聲是甜美的語言」，學童則要將「（ ）是（ ）的（ ）」給回答出來。

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孩子發揮創意寫道，「男人的嘴是騙人的鬼」。雖然「騙」字少了一豎，但老師可能是沒發現，還打了大大的勾；事後媽媽看到孩子的答案，則不禁直呼，「我兒子的照樣短句，為難了男老師！」並貼出一個掩面的Emoji。

底下網友看到後，也紛紛回應，「老師應該被傷過，竟然打勾耶」、「如果是女老師應該還會加分」、「是不是常常聽到媽媽在講這句話啊」、「孩子有聽進媽媽的教誨」、「範例我實在無法理解」、「老師打勾，表示同意」、「老師沒抓錯字（騙少一豎），看來沉浸在情傷中」。但也有網友搖頭，「這如果是我，不會給過欸，很有創意，但不該造這種句子」。

此外，貼文還釣出網紅「聞氫哥」直呼，「千萬不要相信男人的那張嘴，雖然有時候真的很舒服。」一番話耐人尋味。