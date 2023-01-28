以色列猶太教堂外遭恐怖攻擊！　警匪駁火釀至少7死

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以色列東耶路撒冷猶太教堂外遭恐怖攻擊！　警匪駁火釀至少7死

▲大批警力趕抵猶太教堂外，駁火中將恐怖份子擊斃。（圖／路透）

▲大批警力趕抵猶太教堂外，駁火中將恐怖份子擊斃。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷27日綜合外電報導

警方和醫護人員指出，以色列佔領的東耶路撒冷一間猶太教堂外今天發生槍戰，至少造成7人喪生，行凶槍手在現場遭擊斃。

根據警方聲明，今晚8時30分許，一名恐佈分子來到耶路撒冷（Jerusalem）尼夫亞可夫大道（Neve Yaakov boulevard）旁的猶太教堂，對這個地區的人群開槍濫射。

警方聲明指出，「警察迅速趕抵現場，與這名恐佈分子對峙，接著將他擊斃。」

警方發言人證實，有7人已經喪生。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom，MDA）急救護理員德基德克（Fadi Dekidek）表示：「這是非常嚴重的恐怖攻擊。」

MDA報告共有10人遭到槍擊，包括一名70歲男性和一名14歲青少年。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問以色列前夕，東耶路撒冷的猶太教堂外發生致命攻擊事件，美國強烈譴責並稱與以色列團結一致。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「這太可怕了。」

他說：「我們以最強烈的措辭譴責這起明顯的恐怖攻擊。我們對以色列安全的承諾依然堅定，並與我們的以色列夥伴保持直接聯繫。」

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