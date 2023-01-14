乘客AirDrop狂傳「墜機照」還寫：所有人去死！　以色列班機急停飛

▲飛機乘客用AirDrop傳墜機照給其他人。（圖／翻攝自以色列時報）



記者張方瑀／綜合報導

以色列一架班機臨時暫停起飛，原因是有乘客故意將「飛機失事」的新聞照片，用蘋果公司隨建即連網路AirDrop傳給其他人，上面還用阿拉伯文寫著「希望所有人都去死」，事後有10名乘客被帶離。

根據《以色列時報》報導，土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）一架飛機13日準備從以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）起飛時，有9名乘客的蘋果iPhone透過AirDrop功能收到兩張過去飛機失事的新聞照，上面還用阿拉伯文寫著「希望所有人都去死」。

▲其中一張是全美航空2009年1月迫降於紐約哈德遜河上的照片。（圖／翻攝自以色列時報）



嫌犯所傳送的其中一張照片是2009年1月15日美國全美航空（US Airways）1549號班機迫降於紐約哈德遜河上，當時機上155名乘客和機組人員無人傷亡。

以色列機場管理局（IAA）指出，在航空公司和警方的要求下，嫌疑犯和其他9名乘客被帶離飛機，並在古里昂機場接受訊問。其中一名機上乘客向警方表示，「人們看到飛機墜毀的照片非常恐慌、非常害怕，我們向空服人員求助，讓他們處理這件事情。」