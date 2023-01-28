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以色列突襲難民營「最血腥一日」　約旦河西岸巴勒斯坦人9死

▲▼以色列突襲約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）。（圖／路透）

▲以色列突襲約旦河西岸。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

以色列軍隊26日突襲約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin），造成9名巴勒斯坦人遭射殺，成為近一年來以巴衝突中最血腥的一日。事件發生後，巴勒斯坦激進組織27日朝以色列發射火箭彈報復，而以色列則派戰機空襲加薩走廊回擊。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴勒斯坦衛生部門表示，以色列軍隊26日突襲約旦河西岸城鎮哲寧的一處難民營，槍殺9名巴勒斯坦人，其中包括一名年老婦女。另外還有數人受傷。另外，還有一名巴勒斯坦人在耶路撒冷附近的一場「暴力騷亂」中喪命。

根據CNN統計，26日的衝突是最近一年多以來約旦河西岸最血腥的一日，而根據巴勒斯坦衛生部公佈的數據，自今年1月1日起，遭以色列軍隊擊斃的巴勒斯坦人已經多達30人；CNN指出，這些死者有些是以色列鎖定的武裝分子，還有一些是襲擊以色列人的民眾和路人。

以色列軍方表示，26日在約旦河西岸進行的軍事行動是為追捕一支隸屬伊斯蘭聖戰組織的恐怖行動小隊，並稱他們成功擊斃3名恐怖份子。以色列國防軍、以色列安全局和邊防警察發表聯合聲明說，聖戰組織恐怖份子多次參與針對以色列國防軍士兵和平民的襲擊，其中兩名嫌犯在逃跑時遭擊斃，一名嫌犯在現場遭擊斃，還有另一名嫌犯棄械投降。

不過，巴勒斯坦紅新月會表示，以色列軍方當時阻止醫療人員進入哲寧營地，因此許多傷者無法獲得救治；紅新月會還指控以色列軍隊朝醫院發射催淚瓦斯，造成兒童吸入嗆傷。

事件發生後，巴勒斯坦武裝份子以色列南部發射火箭彈，但被以色列防空系統攔截，而以軍也隨即對加薩地區發動反擊。另外，巴勒斯坦自治政府暫停與以色列的安全協調工作，以表示抗議。

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