新年新氣象！轉變就從「練習被看見」開始

▲新的一年透過跟著書本中的20個觀念練習，年後職場表現或許會出現意想不到之外的改變。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每年的新展望就是想改變個性？尤其是在職場上，那些外向敢講話的人似乎都比自己的前途還要好，好希望自己的努力跟表現也能夠被賞識，而不只是當個默默上下班的隱形人，號稱職場小白必看的書《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》，告訴你「被看見，是需要練習的。」透過練習書中20個你需要擁有的觀點，得體地向外界展示自己的能力和價值，就是職場裡需要的「表現」。

作者：徐多多

摘自：時報出版《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》

●精選書摘

學會建立自己的座標

前兩天，我去姑姑家吃飯，表姐也在。飯後就隨便聊了聊近況，表姐突然感慨，覺得自己現在一無是處。

我問她：「何以見得？」

她說：「新上任的主管對我各種不滿意。」

表姐的工作屬於內勤，負責行銷宣傳，平時以寫文案資料為主。她以前寫東西還蠻有自信的，主管對她也滿意。後來，這位主管調走了，新來的主管完全打亂了表姐平靜的小日子。

一篇宣傳文章寫出來，主管不是說標題不好，就是說文章不夠有感染力。

「這個標題感情色彩不夠鮮明。」

「這一段內容還是差了點意思，看不出上下文的關係。」

「小李前兩天寫的那篇蠻好的，你可以看看。」

新主管上任半年，表姐喪失了對寫作的信心。

表姐說：「我以前寫東西，往往考慮的是這個選題讀者會不會喜歡，這個開頭能

不能吸引讀者。而現在，我第一反應是主管喜不喜歡，他會不會覺得這個標題無法打動他？」

我說：「我覺得你應該和主管好好討論一下，了解他真正的想法和要求。」

表姐說：「他本來就不喜歡我，我還去找麻煩，那不是更不討喜嗎？」

「這怎麼能叫找麻煩呢，你得知道他的想法啊，不然會一直走彎路。主管肯定有他的堅持，但你是創作者，應該適當堅持自己的意見和想法。」

表姐還是很自暴自棄：「他就是針對我。」

「我看也未必，可能是因為之前的主管很欣賞你，才會讓你覺得只要被質疑就是不喜歡。」

人是社會性動物，我們透過周圍的人的回饋，來建立自己的價值體系和座標。像主管、老闆這樣的權威人物的評價對我們的影響太大了。

但你必須知道，他說的話並非完全合理，也未必每次都是正確的，你要學會聽懂弦外之音。所謂聽懂弦外之音，就是你得分辨出，他提出的建議是否真的合理。

人和人之間高品質的交流，是聽者給予說者自由包容的氛圍，說者向聽者分享經過審視或驗證的感悟。

主管有時候扮演的是統籌的角色，他的關鍵技能展現在領導力上，他做不到樣樣精通。你不一樣，你是實際操作者，對某一個領域十分拿手。你要展現出專業的一面，要有自己的判斷，也要堅持自己認為對的標準。

如果你不去研究一件事的邏輯和規則，抱著「這個方案很爛，主管一定喜歡」的消極態度，刻意抹殺自己的個性和特點，那麼有一天換了主管，你怎麼辦？你這是一點點消磨自己的價值，用榨乾自己的方式勉強提高生產力，長此以往會喪失獨立性，沒了屬於自己的核心競爭力。

當你無法建立自己的內在秩序，而是被外界拖著走，就會逐漸在腦中形成「打工者思維」，你沒有把工作當成自我價值實現的途經，而僅僅只是為別人打工。

什麼叫「打工者思維」？主管叫我做什麼，我就做什麼；主管喜歡什麼，我就做什麼；主管要我做到這一步，我絕對不會做下一步；主管說錯了，我也照樣執行......聽起來沒毛病，但從長遠來看，損失的很可能是你自己。因為你一直想著怎麼符合別人的要求，卻從不想怎麼做才會讓自己更好。人最可怕的就是停止成長，你創造的價值也許是公司的，但工作經驗和能力卻是你自己的。

不要總是以別人的評價和看法為原點，你要學會建立自己的座標，要奪回工作的主動權，學會把期待從主管身上轉移到自己身上，為自己工作。怎麼才算是為自己工作？就是把你靈魂的氣息貫注於你製造的一切。你裝潢房子，就彷彿你愛的人要來和你住一樣；你做飯，就彷彿要好好犒賞自己一樣。

人生沒有什麼事情是給別人做的，工作不是為了老闆，是為了自己長本事；變美不是為了另一半，是為了自己燦爛奪目。你所有的努力都是自己的選擇，所有的榮耀和恥辱、成長和眼淚都是自己來承擔。從事沒有意義的工作才稱得上是艱苦工作，一旦這項工作變得對自己有意義，等到它有一定成果的時候，就像《兔嘲男孩》說的那樣，「戰爭結束之後，只想跳舞。」

★本文經時報文化出版授權，摘自《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》