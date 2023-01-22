星座流年知天命！2023年求事業、人緣必懂心法大全

▲過年正是時候重啟閱讀時光，其中星座流年主題既有趣又實用，很合適連假輕鬆翻閱。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

今天是大年初一迎財神，為了讓2023年財富滾滾來，平常很少閱讀的現代人是時候拿起書本來了，由身兼各大新聞財經專欄主筆的陶文所撰寫的《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，內容以奇門遁甲來占卜股市、預測經濟趨勢，還有透過風水、生肖跟星座來分析開運。想知道如何在今年大展鴻「兔」嗎？先透過星座流年來一窺究竟吧！

白羊座（03月20日～04月20日）

人生的重大變化並不多見，對於白羊而言，最直接的轉變部分就是事業，以及走出既有人際關係領域和壓力。這是一喜一憂的訊息，憂的是雖然職場上的壓力獲得了舒緩，不過這個已承襲了20年的共業，很難在一時半刻就獲得轉變，因此上半年趁著空檔積極成長，以便承接下半年席捲而來的機會與壓力。喜的是，人際關係與人脈磁場出現了豁然開朗的轉變，壓抑兩年半的鬱悶終於解開了，代表白羊們有機會向上鏈結，這是另一種成長與蛻變，就從結識的新人脈開始。

太歲星將會在5月17日離開白羊座，這個行色匆匆的太歲星提供了白羊們整整半年的好運時光，就算沒有心想事成，也會是如意順遂。只不過此種好光景將會在5月17日之後結束，白羊們務必珍惜這千載難逢的好時光，積極學習，掌握住機會開發人脈，企業白羊則宜順勢讓事業進入轉型狀態，後疫情時代的機會將會出現在上半年，否則就要暴殄天物辜負太歲星的美意了。一般白羊要落實的是做好因應後疫情時代的本事與策略。

金牛座（04月20日～05月21日）

守護星回到本命星座的現象，並不是每一年都會出現的。金星在流年關鍵盤中，不但回到本命星座，同時還帶來了剛過宮的土星祝福，代表這將會是貴人滿滿的一年。而這個土星同時還化解了金牛們的劫財劫數。整體而言，這是個心想事成的流年，因為有了太歲星的加持，對於一整年的好運勢最好先做好規劃與布局，否則幸福與好運不會自然產生的喔！

另外一個值得加把勁用心的就是廣結善緣，並且是真誠的友誼互動。流年關鍵星盤中，重量級行星守住了人脈交友宮位，並且釋放紓解財運困象，代表金牛們不但要廣結善緣，還要廣泛學習，向朋友學習，而這些朋友都是專注在自己領域的堅持者。值得一提的是，這一年的廣結善緣不是吃吃喝喝，而是彼此學習，彼此相互提供資源的互動。

冥王星進入金牛們的事業宮位，雖然出現了來來回回的現象，不過上半年的正向能量提升了金牛們的自信心，一個人的運勢好壞來自於內心世界，是不是很偉大。金牛們的2023是個偉大的一年，心智上的偉大可以多一點，財務上的變化則有必要小一點。

雙子座（05月21日～06月21日）

成功靠的是借力，而不是盡力。從流年關鍵星盤中火星主導雙子們的整體運勢看來，這句老生常談恐怕還是要作為流年趨吉避凶的提醒。四星匯聚出現在雙子們的流年人脈宮位，熱情和慵懶都不會是理想的策略，反而是一步一腳印的務實，這是一種積累群眾人脈資源的寫照。

有一股衝動是很想走出自己的路線，用自己的方式過自己選擇的生活，這股衝動極容易在3月之後逐步實現。不過從天星角度觀察，建議雙子們再行動之前不妨先給自己足夠的學習，底子夠厚夠穩，才能夠不鳴則已，一鳴驚人。

守護星在2023年一共出現4次逆行，對於雙子而言，這些期間不僅僅要謹言慎行，還要提防當下的運勢的變數。第一次逆行2022年12月29日至2023年1月18日，宜提防投資方的變數。第二次逆行自2023年04月20日至2023年05月15日，宜避免先入為主的思維。第三次逆行自2023年08月23日至2023年09月15日，家庭方面的重要事務謹慎為宜。第四次逆行影響較大，自2023年12月13日至2023年12月23日，人脈磁場與合作方面宜提防遇人不淑，同時也需要謹慎理財。

巨蟹座（06月21日～07月22日）

改變性格，改變命運。應該說能量超強的行星改變了宮位，生活上的專注領域隨之改變，性格也將會因而變化。對於巨蟹座而言，此種轉變是吉利的，從靜態到動態，從被動到主動，星座性格完全讓這20年才會出現一次的「冥王星過宮」現象給徹底改變了。（註：過宮，就是行星轉變宮位。）

首先，金錢的概念轉變了，突然間「你不理財，財不理你」的概念提升了，只差沒有大聲說出「就是要有錢」。此種現象2023年3月底會更加明顯，接下來的一年將會以試水溫的狀態發展，巨蟹們做好準備，該學習的積極學習，該掌握的機會勇敢掌握，2024年以後的20年將會是巨蟹們夢想中的偏財大運年。不過需要提醒的是，巨蟹們最好還是維持務實的特質。任何機會的掌握都有必要依照計畫行事，突然間出現的消息和感覺值得掌握，經過釐清與規劃之後再行動，巨蟹們的好運勢將會邁向逐步完善的境界。四星匯聚的現象出現在學習宮位，今年的亮點就在於學習與蛻變，任何開卷都有益，每天進步一點點，幸福快樂到永遠。

獅子座（07月23日～08月23日）

人脈就是錢脈！真正的人脈應該是可以幫助到自己的錢脈資源，也就是所謂的貴人。2023對於獅子而言，就是一個可以向上鏈結的流年。水往低處流，人往高處爬，向上鏈結也許很像攀龍附鳳，不過當流年運勢出現此種強大能量的時候，也代表獅子們的能量是可以和這些高端人脈相匹配的。事實上就是如此，當緣份俱足就該主動出擊，積極開創。

冥王星在2023年3月將會離開待了20年默默付出的位置，轉移到獅子座關鍵人脈的宮位，重量級行星啟動的自然是強大的高端人脈，同時也帶給獅子們一種能量，那就是有機會更換社交群，比現在更強，更豐沛文化能量的社交群，而最好的策略則是組建具有獨特互助特質的團隊。

「我不是巨人，但我可以站在巨人的肩膀上」，和比自己更優秀，更厲害，更有能力的人合作與學習，就是提升自己生命層次的開始。冥王星3月24日進入貴人宮位，5月1日開始逆行，這段期間是人脈經營黃金期。冥王星於6月11日逆行回到獅子們為生活奔波的宮位，這個時候是無暇耕耘人脈的。10月10日恢復順行，當前面功課都執行了，2024之後的20年好運就會逐漸浮現。

處女座（08月23日～09月23日）

四星匯聚在處女座的對宮，也是最親密的人際關係宮位上，這將會是個熱鬧的一年，因為在這一年中，處女們恐怕很難有可以獨立自主的時間和機會，這是處女們的流年功課。從耳根子的練習開始，降低人云亦云的干擾，就有機會避開無所適從的窘況。不過換個角度來說，這個「四星匯聚」也是處女們的流年運勢「亮點」，代表有許多人在關心處女們，將這些關心轉化成能量，這又將會是個貴人磁場滿滿的一年。

土星、幸運點、太陰星和海王星四星匯聚，除了海王星的負能需要提防外，其餘的星曜都提供正向能量，因此這充滿後疫情時代轉機的2023年，對於處女們而言，只要做好完整的流年計畫，再妥善管理心情與健康，就有機會營造個貴人環繞的幸運之年。冥王星進入工作宮位，土星轉進夥伴場域，處女們需要的是按部就班，不急著回應任何人為的挑戰與壓力，將身邊夥伴和伴侶的「自己人效應」提升到貴人等級，就從學會聆聽開始。

《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》

作者：陶文

出版社：時報文化出版