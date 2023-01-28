親戚小二童收紅包「直接打開說出金額」　過來人曝1點有問題

記者黃翊婷／綜合報導

近日有網友抱怨包600元紅包給親友小孩，卻遭嫌棄太少，當場決定收回紅包。一名女網友也提到，親戚的小孩就讀小學二年級，收到紅包直接打開並說出金額，當下覺得很尷尬，沒想到文章公開後，意外掀起其他人正反意見討論。

▲收紅包要用雙手接過。（資料照／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在網路論壇「Dcard」的文章中提到，親戚小孩就讀小學二年級，過年收到紅包當場詢問長輩可不可以打開，獲得同意後，不僅當場打開還說出金額，讓她覺得很尷尬，因此想問問大家，現在的孩子拿到紅包當下是否都會打開確認金額。

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文章公開之後掀起網友正反意見熱議，一派網友和原PO一樣，認為當場打開並說出金額是不禮貌的行為，一般習慣都是離開現場之後才會打開來看，「以我的觀點，我覺得直接唸出來金額其實很沒禮貌」；另一派人則認為，孩子有先詢問過長輩，獲得同意才打開，所以有問題的是長輩，與孩子無關，「長輩很有問題，我家人從小就教育我不能在人家面前開紅包數錢」。

其實過年紅包也有許多禁忌，知名命理師楊登嵙指出，紅包袋最好要用新的，而且不能封口，也不能把錢摺起來，包給晚輩的紅包金額要一致，但不能比給長輩的多；此外，不能在長輩面前把紅包打開，這是一件很失禮的事情，收紅包時也要用雙手接過，並送上祝賀詞，這是對對方的尊重，單手接東西是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。