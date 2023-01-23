金兔年想賺大錢先懂星座！知曉流年＋開運心法自然好運來

▲今年想開拓財運賺錢不妨看看有關星座、風水、流年等運勢書，說不定能有所收穫。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說開卷有益，古人也說書中自有黃金屋，金兔年想求財賺大錢，不妨趁著年假閒閒翻開書，由身兼各大新聞財經專欄主筆的陶文撰寫的新書，從奇門遁甲、風水、生肖和星座等，全方位解析2023年運勢，並規劃不同的開運方式，其中星座是許多人關心的話題，繼昨日從白羊座開始依照生日順序公布至處女座，今日就從天秤座開始接續看下去吧！

作者：陶文

摘自：時報文化出版《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》

●精選書摘

天秤座（09月23日～10月23日）

20年一次的異動，出現在天秤們冒險犯難的宮位，這是一種生命力獲得重新展現機會的流年。那是冥王星20年一次的大遷徙，從天秤們的家庭宮位挪移到充滿生命力的位置，於是勇氣油然而生。第一件勇敢執行的事情應該會是「斷、捨、離」，這是再造生命內涵最重要的第一步，即便不全然是如投資求財的「停損」，也會是調整策略與節奏的「去蕪存菁」。

20年來的第一次遷徙，總是會舉步蹣跚，3月24日冥王星進入「勇氣」的宮位，生命力獲得點燃，大利順勢改變解讀周遭事物的思維，換個角度看世界，世界將會呈現不一樣的美麗，心動就該馬上行動。5月1日冥王星將會開始逆行，「勇氣」容易受到考驗，當冥王星在6月11日以逆行的方式離開「勇氣」的宮位，回到相對安全的保守位置，就是重新整理再出發的時候。10月10日恢復順行之後一路再度奔向「勇氣」，從此展開20年的優勢之旅，天秤們的人生將會更精彩。只不過需要留意的是這一年面對愛情與投資方面的方式，同樣需要見好便收的勇氣。

天蠍座（10月23日～11月22日）

長得漂亮是父母給的優勢，活得漂亮才是自己的本事。經常聽人家這麼說，然而對於天蠍們來說，2023年的精彩與漂亮卻是流年磁場給的優勢。在2023年的關鍵星盤中，四星匯聚在天蠍們精彩生命的位置，而此種天星盤同時也透露出有機會開啟新生命的訊息。

冥王星20年一回的過宮，今年出現在天蠍們的家庭運勢位置，並且合相辛苦有成位置的太陽與水星，天蠍們有機會藉助天星的能量展現本事，讓這樣的流年不但獲得優勢，也有機會創造屬於自己的優勢。2023年只是個起手年，3月底至4月底冥王星會提供強大的能量協助天蠍們處理家庭的重要事務，這是大利成家立業的訊息，對於有意購屋換屋的天蠍們而言，也有機會如願以償。5月至10月中暫時偃旗息鼓，10月10日之後適宜為創造幸福的家大膽行動。

土星2年半轉移一次星座位置，3月7日將會進入創造力的宮位，和其他三個星曜在流年關鍵星盤中匯聚。透露出的訊息是天蠍們有機會循序漸進創造精彩新生命，既然是循序漸進，那麼事先的計畫就十分重要了。

射手座（11月22日～12月21日）

金窩銀窩，不如自己的狗窩。什麼樣的家，才是幸福的家呢？有人說「家不在大，只要平安、幸福、溫馨就好」，但有人說「家一定要夠寬敞，夠豪華」，然而也有人認為「家是一個外出的人，渴望回去的地方」。不論是哪一種，家永遠是好運勢與幸福生命的起源地，是唯一的堡壘。而對於人馬座來說，2023年的家就是具有此種意境的地方。

流年關鍵星盤中四星匯聚，得到了冥王星和金星的祝福，代表事業和財富都有機會匯聚在「家」的地方。如此說來，2023年也將會是人馬座「成家立業年」，只要為自己布局個超有感覺的「家」，就不難營造「名利雙收」的好流年。

值得一提的是，這裡所稱的「家」，也是人馬座的「內心世界」，因此可以這麼說「心在哪裡，家就在哪裡」，既然流年的重頭能量出現在「家」的地方，那麼「心想事成」應該會是人馬們辛苦之後的必然。這些順遂都值得在上半年積極落實，6月17日至11月4日之間的土逆就要謹慎面對了。

摩羯座（12月21日～01月20日）

冥王星是摩羯座的守護星，將於2023年3月進行大遷移，這是一種命運大改變的寫照。仔細想想航空母艦型的行星要進行轉移，是星空中多麼重大的事件，並且還是出現在摩羯座上同時又是守護星。此種20年一次的大遷徙，摩羯座的命格與運勢將會出現兩種大變化，一是性格上的變化，不再摩羯的摩羯，將會是什麼樣的感受？很可能摩羯都會喜愛上自己。其次是，對於人生價值觀的轉變，容易從刻苦耐勞步步為營到大破大立。此種判若兩人的重大轉變，摩羯們身邊的朋友與家人將會感覺最為強烈，這是2023年的第一個課程。

而摩羯座於2023年的第二個課程將會是「做人」，做人這堂課不好修，卻非修不可。土星進行兩年半的轉移，讓流年關鍵星盤中的「做人」宮位出現了四星匯聚的現象，對於摩羯座而言，2023年將會是個充滿「做人」考驗的一年。廣結善緣是平日就該積極執行的課題，而在「四星匯聚」的情況下執行起來會比較帶勁，因為貴人的成效立竿見影。此種現象將會以3月至6月之間最為明顯，7月至10月之間就要謹言慎行了。

水瓶座（01月20日～02月18日）

想要強大是一種「強大的想要」，想了20年夠久了吧！在過去的20年中如果水瓶座覺得過得還滿舒適，那就要大大地恭喜，因為那是「沒有變強需求」的訊息，有人這麼說：「你沒有變強，那是因為你一直很舒服。」

2023年出現了兩個重大的行星訊息與能量的轉移。一是，在心智宮待了20年的冥王星開始啟動大遷徙，3月24日將會進駐水瓶座，屆時水瓶們的整體氣勢將會獲得超強的提升，這是一種「自我強大」的機會，20年風水輪流轉十分值得掌握。不過值得提醒的是，由於冥王星將於5月1日進入逆行狀態，6月11日再度回到水瓶們的「心智宮」，10月10日才會恢復順行，2024年再度進入本命位置，開啟20年大運勢的序幕。由此可知，2023是水瓶們的練功年，練就好身手準備接納一輩子只有一次的超強旺運機會。其次是，土星將會離開水瓶座，兩年半以來的壓力將會獲得解除，因此2023是水瓶座的絕佳開運年。

雙魚座（02月18日～03月20日）

精彩的四星匯聚出現在雙魚們的本命位置，再加上天王星和金星的祝福，雙魚們將會是2023年最耀眼的星座。雖然土星的進駐，未來的兩年半肯定會比別人多了許多的壓力，不過卻也因此多了擔當大任的機會，只要步步為營，依照計畫行事，成就與蛻變也會比別人強大。

冥王星離開待了20年的大眾人脈宮位，進入雙魚們的心智宮，雖然人際關係的驟然改變，讓雙魚們感到不習慣，不過心智與靈魂的偉大，卻是真正的千載難逢。這是一種新生命或新生活開始的象徵，因為內心強大才是真正的強大，這個時候即便遇到了困境，也會轉化成有意義的養分。雙魚們迎接2023年最需要做好的準備就是繫好安全帶，因為運勢火箭就要發射了。

不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。說得美，不過事實上也是如此，土星入命並沒有想像中的那麼可怕。而是有機會收斂起舒適圈的眷念，拾起火星的合相能量，創造別於過往的人生境界。至於另一個重新出發打造新生命的意境在於冥王星的過宮，20年一次，這一次的故事出發地在於雙魚們的心念領域，因此同樣的「內心強大，才是真正的強大」，再度出現在雙魚們的心中。這是個很特殊的流年非常值得珍惜，因為這輩子應該只會碰到這一次了。

★本文經時報文化出版授權，摘自《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》