　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

金兔年想賺大錢先懂星座！知曉流年＋開運心法自然好運來

▲▼星座,流年,運勢,時報出版,陶文,2023開運。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲今年想開拓財運賺錢不妨看看有關星座、風水、流年等運勢書，說不定能有所收穫。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說開卷有益，古人也說書中自有黃金屋，金兔年想求財賺大錢，不妨趁著年假閒閒翻開書，由身兼各大新聞財經專欄主筆的陶文撰寫的新書，從奇門遁甲、風水、生肖和星座等，全方位解析2023年運勢，並規劃不同的開運方式，其中星座是許多人關心的話題，繼昨日從白羊座開始依照生日順序公布至處女座，今日就從天秤座開始接續看下去吧！

作者：陶文
摘自：時報文化出版《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》

●精選書摘

天秤座（09月23日～10月23日）

20年一次的異動，出現在天秤們冒險犯難的宮位，這是一種生命力獲得重新展現機會的流年。那是冥王星20年一次的大遷徙，從天秤們的家庭宮位挪移到充滿生命力的位置，於是勇氣油然而生。第一件勇敢執行的事情應該會是「斷、捨、離」，這是再造生命內涵最重要的第一步，即便不全然是如投資求財的「停損」，也會是調整策略與節奏的「去蕪存菁」。

20年來的第一次遷徙，總是會舉步蹣跚，3月24日冥王星進入「勇氣」的宮位，生命力獲得點燃，大利順勢改變解讀周遭事物的思維，換個角度看世界，世界將會呈現不一樣的美麗，心動就該馬上行動。5月1日冥王星將會開始逆行，「勇氣」容易受到考驗，當冥王星在6月11日以逆行的方式離開「勇氣」的宮位，回到相對安全的保守位置，就是重新整理再出發的時候。10月10日恢復順行之後一路再度奔向「勇氣」，從此展開20年的優勢之旅，天秤們的人生將會更精彩。只不過需要留意的是這一年面對愛情與投資方面的方式，同樣需要見好便收的勇氣。

天蠍座（10月23日～11月22日）

長得漂亮是父母給的優勢，活得漂亮才是自己的本事。經常聽人家這麼說，然而對於天蠍們來說，2023年的精彩與漂亮卻是流年磁場給的優勢。在2023年的關鍵星盤中，四星匯聚在天蠍們精彩生命的位置，而此種天星盤同時也透露出有機會開啟新生命的訊息。

冥王星20年一回的過宮，今年出現在天蠍們的家庭運勢位置，並且合相辛苦有成位置的太陽與水星，天蠍們有機會藉助天星的能量展現本事，讓這樣的流年不但獲得優勢，也有機會創造屬於自己的優勢。2023年只是個起手年，3月底至4月底冥王星會提供強大的能量協助天蠍們處理家庭的重要事務，這是大利成家立業的訊息，對於有意購屋換屋的天蠍們而言，也有機會如願以償。5月至10月中暫時偃旗息鼓，10月10日之後適宜為創造幸福的家大膽行動。

土星2年半轉移一次星座位置，3月7日將會進入創造力的宮位，和其他三個星曜在流年關鍵星盤中匯聚。透露出的訊息是天蠍們有機會循序漸進創造精彩新生命，既然是循序漸進，那麼事先的計畫就十分重要了。

射手座（11月22日～12月21日）

金窩銀窩，不如自己的狗窩。什麼樣的家，才是幸福的家呢？有人說「家不在大，只要平安、幸福、溫馨就好」，但有人說「家一定要夠寬敞，夠豪華」，然而也有人認為「家是一個外出的人，渴望回去的地方」。不論是哪一種，家永遠是好運勢與幸福生命的起源地，是唯一的堡壘。而對於人馬座來說，2023年的家就是具有此種意境的地方。

流年關鍵星盤中四星匯聚，得到了冥王星和金星的祝福，代表事業和財富都有機會匯聚在「家」的地方。如此說來，2023年也將會是人馬座「成家立業年」，只要為自己布局個超有感覺的「家」，就不難營造「名利雙收」的好流年。

值得一提的是，這裡所稱的「家」，也是人馬座的「內心世界」，因此可以這麼說「心在哪裡，家就在哪裡」，既然流年的重頭能量出現在「家」的地方，那麼「心想事成」應該會是人馬們辛苦之後的必然。這些順遂都值得在上半年積極落實，6月17日至11月4日之間的土逆就要謹慎面對了。

摩羯座（12月21日～01月20日）

冥王星是摩羯座的守護星，將於2023年3月進行大遷移，這是一種命運大改變的寫照。仔細想想航空母艦型的行星要進行轉移，是星空中多麼重大的事件，並且還是出現在摩羯座上同時又是守護星。此種20年一次的大遷徙，摩羯座的命格與運勢將會出現兩種大變化，一是性格上的變化，不再摩羯的摩羯，將會是什麼樣的感受？很可能摩羯都會喜愛上自己。其次是，對於人生價值觀的轉變，容易從刻苦耐勞步步為營到大破大立。此種判若兩人的重大轉變，摩羯們身邊的朋友與家人將會感覺最為強烈，這是2023年的第一個課程。

而摩羯座於2023年的第二個課程將會是「做人」，做人這堂課不好修，卻非修不可。土星進行兩年半的轉移，讓流年關鍵星盤中的「做人」宮位出現了四星匯聚的現象，對於摩羯座而言，2023年將會是個充滿「做人」考驗的一年。廣結善緣是平日就該積極執行的課題，而在「四星匯聚」的情況下執行起來會比較帶勁，因為貴人的成效立竿見影。此種現象將會以3月至6月之間最為明顯，7月至10月之間就要謹言慎行了。

水瓶座（01月20日～02月18日）

想要強大是一種「強大的想要」，想了20年夠久了吧！在過去的20年中如果水瓶座覺得過得還滿舒適，那就要大大地恭喜，因為那是「沒有變強需求」的訊息，有人這麼說：「你沒有變強，那是因為你一直很舒服。」

2023年出現了兩個重大的行星訊息與能量的轉移。一是，在心智宮待了20年的冥王星開始啟動大遷徙，3月24日將會進駐水瓶座，屆時水瓶們的整體氣勢將會獲得超強的提升，這是一種「自我強大」的機會，20年風水輪流轉十分值得掌握。不過值得提醒的是，由於冥王星將於5月1日進入逆行狀態，6月11日再度回到水瓶們的「心智宮」，10月10日才會恢復順行，2024年再度進入本命位置，開啟20年大運勢的序幕。由此可知，2023是水瓶們的練功年，練就好身手準備接納一輩子只有一次的超強旺運機會。其次是，土星將會離開水瓶座，兩年半以來的壓力將會獲得解除，因此2023是水瓶座的絕佳開運年。

雙魚座（02月18日～03月20日）

精彩的四星匯聚出現在雙魚們的本命位置，再加上天王星和金星的祝福，雙魚們將會是2023年最耀眼的星座。雖然土星的進駐，未來的兩年半肯定會比別人多了許多的壓力，不過卻也因此多了擔當大任的機會，只要步步為營，依照計畫行事，成就與蛻變也會比別人強大。

冥王星離開待了20年的大眾人脈宮位，進入雙魚們的心智宮，雖然人際關係的驟然改變，讓雙魚們感到不習慣，不過心智與靈魂的偉大，卻是真正的千載難逢。這是一種新生命或新生活開始的象徵，因為內心強大才是真正的強大，這個時候即便遇到了困境，也會轉化成有意義的養分。雙魚們迎接2023年最需要做好的準備就是繫好安全帶，因為運勢火箭就要發射了。

不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。說得美，不過事實上也是如此，土星入命並沒有想像中的那麼可怕。而是有機會收斂起舒適圈的眷念，拾起火星的合相能量，創造別於過往的人生境界。至於另一個重新出發打造新生命的意境在於冥王星的過宮，20年一次，這一次的故事出發地在於雙魚們的心念領域，因此同樣的「內心強大，才是真正的強大」，再度出現在雙魚們的心中。這是個很特殊的流年非常值得珍惜，因為這輩子應該只會碰到這一次了。

▲▼星座,流年,運勢,時報出版,陶文,2023開運。（圖／時報文化出版提供）

★本文經時報文化出版授權，摘自《2023兔年開財運賺大錢：奇門遁甲易經占卜解讀投資趨勢，奇門基因風水造吉財運滾滾來》

ET快訊
快訊／第一個！　2000萬刮出來了
雄霸2兒子「同一天宣布結婚」！背後藏催淚原因　完成父親生前心
石門水庫塞爆「變停車場」！遊客卡3小時出不了園區
獨子執勤遭少年猛撞殉職　警父淚：兇手免關只需假日輔導

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

星座流年知天命！2023年求事業、人緣必懂心法大全

金兔年想賺大錢先懂星座！知曉流年＋開運心法自然好運來

佳榮泰都更創三贏！解決地主「2不解3擔憂」提升產業＋市容

最夯台式小吃、最高訂單金額大公開！外送平台曝光「10件小秘密」

快訊／全聯線上福箱「百萬現金」得主出爐！　「幸運中獎序號」一次看

真有專人送餐到桌？麥當勞親解「4大疑問」　糖醋醬沒分酸甜度

他排10小時搶頭香喊「想要保時捷」！全聯新春福袋最快10分鐘全賣光

店門口湧超長人龍！　家樂福「兔年福袋10分鐘售完」搶翻

星座流年知天命！2023年求事業、人緣必懂心法大全

買1送1連吃2天！　超商最新「草莓優格霜淇淋」來了

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

金兔年想賺大錢先懂星座！知曉流年＋開運心法自然好運來

佳榮泰都更創三贏！解決地主「2不解3擔憂」提升產業＋市容

最夯台式小吃、最高訂單金額大公開！外送平台曝光「10件小秘密」

快訊／全聯線上福箱「百萬現金」得主出爐！　「幸運中獎序號」一次看

真有專人送餐到桌？麥當勞親解「4大疑問」　糖醋醬沒分酸甜度

他排10小時搶頭香喊「想要保時捷」！全聯新春福袋最快10分鐘全賣光

店門口湧超長人龍！　家樂福「兔年福袋10分鐘售完」搶翻

星座流年知天命！2023年求事業、人緣必懂心法大全

買1送1連吃2天！　超商最新「草莓優格霜淇淋」來了

豪送3台名車、追極光郵輪行！　3大賣場「兔年福袋」今天要搶

人妻半夜「野外草叢大解放」　慘被丟包！摸黑步行20km求救

2024大選郭台銘稱「讓神明決定」　侯友宜：謝謝神庇佑

屬「兔」別錯過！爽玩義大只要388元　賽車樂園玩整天200有找

「大眼妹」周婕妤奪9號球世界冠軍　9比0完封英國撞球皇后

不愧是天公之子！詹子賢宮廟舉辦見面會　自製紅包限量送

快訊／回娘家遇車禍！國1彰化段2車擦撞翻覆　南下路段狂塞

解析2024總統大選民調　他曝「民進黨未崩盤」

瞎爆料：憲兵亂倫親姊　「宅宅日常18+」PO肉照慘了

斜坡停車時總怕車子會滑落？老司機們「多1個動作」更安全

被問「賴侯誰比較會做事」柯文哲慘被電　侯友宜：不太準確

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

消費熱門新聞

全聯線上福箱「百萬現金得主」出爐

只要10元！4大超商「春節咖啡優惠」

東森購物春節不打烊　消費天天抽機票、住宿券

9大賣場「過年營業時間」懶人包

網推爆「10大追劇泡麵」榜單來了

外送平台「10件小秘密」曝光！

量販超市「過年營業時間」先掌握

超商咖啡買6送6來了！加碼25元喝美式

門口擠滿人！家樂福兔年福袋10分鐘售完

超商「霜淇淋買1送1」連吃2天！

限時6天！超商咖啡「只要10元」

女同事不上班玩餅乾疊塔眾人朝聖

全聯「新春福袋」最快10分鐘賣光！

佳榮泰都更創三贏！解決地主「2不解3擔憂」提升產業＋市容

更多熱門

相關新聞

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

過年期間，台彩推出的2000元刮刮樂超級紅包，許多人都會買來試試手氣。一位女網友發文透露自己刮中了100萬，引來許多人留言刷整排CCC分享幸運。沒想到其中有人一語驚醒夢中人，讓還想試手氣的網友直接夢醒。

初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

初二回娘家「15項禁忌」一次看　別說1個字小心衰整年

刮刮樂「2000萬頭獎」還有7個！　百萬獎剩109個

刮刮樂「2000萬頭獎」還有7個！　百萬獎剩109個

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天

不是銀行！命理專家揭「發財水到這取」吉日僅5天

關鍵字：

星座流年運勢時報出版陶文2023開運

讀者迴響

熱門新聞

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

即／除夕才剛出獄！男樹上無呼吸心跳

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面