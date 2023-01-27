拿到開工紅包別急著花！命理師揭開運4招：財運旺整年

▲依照春節習俗，有不少公司會發放開工紅包。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

今年農曆春節即將結束，各行各業也準備開工。對此，有命理專家出面揭露，今年的開工吉日為1月27日、1月30日及2月1日，若是勞工朋友拿到公司發的企業紅包，千萬不要隨手花掉，多做一些小撇步，有助於新年的財運、事業運旺起來。

命理網站《旺好運》分享，2023的新年開工即日為1月27日（農曆正月初六）、1月30日（農曆正月初九）或是2月1日（農曆正月十一），而按照過往習俗，有許多公司會在開工當天，發放開工紅包給員工。

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《旺好運》指出，如果領到公司發的開工紅包，勞工朋友千萬不要隨手花掉，多做4個步驟，有助於新的一年財運、事業運旺起來。

▼命理師表示，拿到開工紅包後不要急著花掉，多做幾個步驟有助於財運、事業運更旺。（示意圖／記者周宸亘攝）



《旺好運》分享的步驟分別如下：

紅包留身上：領到開工紅包後，不要急著把裡面的錢花掉，可以隨身攜帶幾天，等到過完元宵節，再來多利用，這樣有助於財運增長。

紅包存帳戶：領到開工紅包以後，可以把這筆錢存進戶頭裡，用來錢滾錢，利用小錢來吸引更多大錢。

留著紅包袋：紅包象徵著好運，只要將袋子好好留著，放在辦公桌的抽屜，或是沒人可以看見的桌墊、電腦鍵盤下，也有利於整年的財運。

買辦公用品：如果不知道這筆錢如何運用，可以用來購買辦公時會用到的工具，催旺事業運。

此外，命理師柯柏成也在臉書上分享，通常開工拜拜後，會有個開工紅包，是給開市員工吉祥的象徵，裡面的金額數目多寡無關緊要，不過建議至少過完元宵節再取用，空的紅包袋也可以繼續留下來催財。

柯柏成提到，收到開工紅包後，可以在紅包袋外面寫著公司文化精神，或是老闆、上司的激勵格言，如果沒有的話，也可以寫著自己的座右銘，真的想不到，也可以簽個名就好，效果各有差異。

柯柏成說，因為這種方法不能招搖，在人多來往的場所使用時，需要完全遮蓋，寫完以後，將紅包袋放在辦公桌的桌墊或電話機下，如果真的不小心被人看到，只要重新放好就好，環境如果不允許，也可以放在辦公桌的抽屜。

柯柏成指出，如果在上班的場所不方便，也可以將紅包袋拿回家，放在書桌、床頭櫃的右前方，因為家中屬於私人場所，是否要完全遮蓋，則可以自己把握，真的沒有條件的話，也可以壓在枕頭套裡面，同樣能夠催旺整年的財運。