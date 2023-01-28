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國二生喊「頭痛」拒學萎靡　醫師追焦慮來源竟是父母

▲▼南韓男學生,韓國男學生,韓國體育生。（示意圖／CFP）

▲14歲國中學生經常喊人不舒服拒絕上學。（示意圖／視覺中國）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化醫院精神科日前收治一名正值青春期的國中學生，阿華(化名)常說頭痛、肚子痛，但就醫無礙，神情越來越萎靡，三天兩頭不到校。經導師、輔導老師和心理師努力後，懷疑阿華有憂鬱症，便轉介到醫院，一開始給抗憂鬱劑，但藥物治療效果不彰，於是邀請父母和孩子，一起來醫院進行家庭會談，釐清拒學的原因，才發現一切與阿華的父母感情不睦、離異有關。

彰化醫院精神科醫師鄭怡君說，阿華的情況是「拒學症」上身，要如何讓學生再重新返回校園，關鍵就是需要父母共同參與「家庭會談」，找出原因，這是治療成功的關鍵。

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鄭怡君指出，阿華憂鬱症的背後隱藏著一個秘密，原來是阿華的父母長期相處不睦，一吵架，就有意無意要孩子選邊站。但不論阿華選哪邊，總有一邊會失望，甚至氣得要斷絕親子關係。阿華夾在中間，除了成為出氣筒，從父母學到的「帶刺外交」，也讓同學不願與其相處。

鄭怡君表示，阿華的年齡已經到了青春期，不願再承受父母離異的恐懼，以及同學排擠的寂寞，於是遁入網路世界中尋找清淨，因為虛擬的網路世界，比現實世界安全，但自從父母嚴控網路後，拒學成了抗議。

鄭怡君說，阿華父母原本認為，拒學都是孩子自己的問題，只能無助地拜託學校或醫院。但家庭會談後，才發現他們的婚姻關係，讓孩子那麼痛苦，拒學只是結果，家庭的不和諧才是根本原因。所幸亡羊補牢，當父母不再執著於孩子的上學問題上，而是開始收拾善後，阿華很自然就回到校園，現正學習有效的社交技巧中。

鄭怡君指出，雖然這只是一起個案，卻是大部分拒學案例的縮影。簡單來說，拒學原因可能來自個人、學校和家庭等因素，需要家庭、學校和醫院三方合力，但家庭因素最容易被忽略。若藥物及心理治療雙管齊下後，仍無改善，家庭治療應列入考慮。家庭治療不是一個檢討戰犯的審判台，而是把家人變成良藥的一門技藝。

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