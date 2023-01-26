快訊／毒駕男撞死29歲警　凌晨被裁定收押！

記者唐詠絮、董美琪／彰化報導

彰化日前發生男子吳柏翰「毒駕」衝撞停等紅燈的29歲員警高偉倫，造成高姓員警當場失去呼吸心跳、全身多處受傷，右手扭曲，送醫急救不治。彰化地方法院26日凌晨裁定准予羈押吳男。

▲高姓員警遭撞死，事故現場遺留臂章。（圖／記者白珈陽翻攝）



彰化警分局快官派出所高姓員警，23日上午8時左右騎車行經彰化市彰興路與聖安路口時，突遭後方汽車追撞。警消獲報到場，緊急將高姓員警送往彰化基督教醫院急救，但因高姓員警事發當時被撞飛10多公尺，傷重不治，家屬接到消息後，從高雄市北上趕往醫院認屍，情緒崩潰。

彰基醫院表示，高偉倫在事故現場就已無呼吸心跳，急救逾半小時宣告不治，初步檢查臉部、四肢跟軀幹有多處撕裂擦挫傷，右手扭曲。

▲彰化員警等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員警事後在吳嫌車上找到毒品，且發現男子有多項毒品和酒駕前科，醫護人員幫吳男抽血檢測時，吳男精神恍惚，甚至無法進行訊問。

吳嫌25日移送地院覆訊後，毒品部分坦誠犯行，但就施用毒品後不能安全駕駛部份致人於死，否認犯行，不過此部分有醫院的檢驗報告，現場事故照片及相驗屍體證明書等資料可佐證。

▲▼彰化警被撞，送醫畫面曝光。（圖／記者唐詠絮攝）



由於吳嫌罪刑重大，且2014年曾因公共危險罪遭判有期徒刑2月，及所犯本件為最輕5年以上之重罪，而吳嫌又否認本案相關犯行。

彰化地方法院就本件所涉及刑法第185條之3第3項施用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死之重罪，吳嫌可預期將來刑責非輕，恐有逃亡之虞，有羈押必要，26日凌晨裁定准予羈押，5日內可提出抗告。

▼彰化員警等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰29歲警遭撞死。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼快官派出所員警列隊高喊一路好走。（圖／記者唐詠絮攝）