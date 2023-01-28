兔年3生肖鹹魚大翻身！　屬虎人雙福星庇佑「大吃四方財」

▲兔年3生肖財運旺。（示意圖／Unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

每年各生肖皆有不同運勢，即使在虎年沉寂，新的一年也會有新氣象！兔年就有3個生肖大翻身，根據《第一星座網》分析，生肖狗、牛、虎的運勢在兔年變得特別好，除了求財之路相當順遂之外，有身邊貴人的扶持再加上自身努力，會讓一整年幸福美滿。

生肖狗

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屬狗人今年的運勢變好，是因為心態非常正面，即便面對無數挫折都能笑著克服，今年運勢大翻轉後，不僅在財富上收穫頗多，而且天道酬勤，過去的付出終於都能大有回報，「這一年能鹹魚大翻身，達到人生巔峰」。

▲屬狗人今年將翻轉運勢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



生肖牛

今年屬牛人鴻運當頭照，若能把握機會便是橫財滾滾，事業財運都會步步高升，掃去前段時間貴人運平平、賺錢特別吃力的處境，需要注意的是，避免輕信激進的賺錢方法，應朝向有發展前景的項目。

生肖虎

屬牛人性格暴躁，近幾年的發展較為平淡，但這種情況會在兔年大為轉變，特別是在「驛馬」、「金匱」兩大吉星的庇佑下，有望大吃四方財，建議多出門長見識，人生便能從容地蛻變、昇華，事業扶搖直上外，財運也是水漲船高。

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