　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兔年3生肖鹹魚大翻身！　屬虎人雙福星庇佑「大吃四方財」

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

▲兔年3生肖財運旺。（示意圖／Unsplash）

記者崔子柔／綜合報導

每年各生肖皆有不同運勢，即使在虎年沉寂，新的一年也會有新氣象！兔年就有3個生肖大翻身，根據《第一星座網》分析，生肖狗、牛、虎的運勢在兔年變得特別好，除了求財之路相當順遂之外，有身邊貴人的扶持再加上自身努力，會讓一整年幸福美滿。

生肖狗

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬狗人今年的運勢變好，是因為心態非常正面，即便面對無數挫折都能笑著克服，今年運勢大翻轉後，不僅在財富上收穫頗多，而且天道酬勤，過去的付出終於都能大有回報，「這一年能鹹魚大翻身，達到人生巔峰」。

▲不只屬虎！「這３生肖」也犯太歲　把握好運勢能翻身。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲屬狗人今年將翻轉運勢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生肖牛

今年屬牛人鴻運當頭照，若能把握機會便是橫財滾滾，事業財運都會步步高升，掃去前段時間貴人運平平、賺錢特別吃力的處境，需要注意的是，避免輕信激進的賺錢方法，應朝向有發展前景的項目。

生肖虎

屬牛人性格暴躁，近幾年的發展較為平淡，但這種情況會在兔年大為轉變，特別是在「驛馬」、「金匱」兩大吉星的庇佑下，有望大吃四方財，建議多出門長見識，人生便能從容地蛻變、昇華，事業扶搖直上外，財運也是水漲船高。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，民間信仰僅供參考，切勿過度迷信！

ET快訊
人妻暴怒「騎上妓女」連甩30巴掌　扒光求饒畫面曝
快訊／「機械車位」夾死人！　汐止男搶救不治
G奶女星情趣玩具被驗出「多人DNA」！　尪綠爆了
快訊／五股工廠大火！　黑煙竄天
隔2年「把過世寶寶」生回來！一連串神巧合...名醫信了
台灣人去年被騙60億！　創史上新高
咖啡「買8送8、買6送6」！　超商開工優惠一次看
美5警打死非裔男！恐怖施暴畫面公開　他痛苦喊「媽媽」竟成遺言

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023年月老照顧「3星座」　想復合前任就趁這時機

台北捷運哪站該被踢掉？鄉民狂點「這站」卡爆整條線：像為炒房而設

國道數起追撞、自撞！年初七收假車潮「下午重點壅塞路段」曝光

亂掏耳朵恐致「耳膜穿孔」！嚴重影響聽力　修補建議一次看

隔2年「把過世寶寶」生回來！一連串神巧合...名醫信了

兔年3生肖鹹魚大翻身！　屬虎人雙福星庇佑「大吃四方財」

好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車！內行人揭內幕

貼心男友「動不動就喊窮」　吃完200元餐...噴1句話！妹子想分手

加入很簡單、離開很困難！商人不想讓你知道的「淤泥」秘密

開長途怕睡著狂灌咖啡　腎臟科醫師警告「這時間喝已來不及」

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

2023年月老照顧「3星座」　想復合前任就趁這時機

台北捷運哪站該被踢掉？鄉民狂點「這站」卡爆整條線：像為炒房而設

國道數起追撞、自撞！年初七收假車潮「下午重點壅塞路段」曝光

亂掏耳朵恐致「耳膜穿孔」！嚴重影響聽力　修補建議一次看

隔2年「把過世寶寶」生回來！一連串神巧合...名醫信了

兔年3生肖鹹魚大翻身！　屬虎人雙福星庇佑「大吃四方財」

好市多這飲品「2天後便宜130元」　卻見他狂搬3大車！內行人揭內幕

貼心男友「動不動就喊窮」　吃完200元餐...噴1句話！妹子想分手

加入很簡單、離開很困難！商人不想讓你知道的「淤泥」秘密

開長途怕睡著狂灌咖啡　腎臟科醫師警告「這時間喝已來不及」

18年前汐止殺警案他被割頸險死　倖存者「一句珍惜」現況曝

麵店一碗湯259元…她點完看傻「全是大白菜」PO片吐槽：太坑了

日相岸田考慮鬆綁對南韓出口限制　思考改善日韓關係

烹飪模擬遊戲《Soup Pot》　自由創作料理體驗瘋狂作菜的樂趣

宜蘭水資處強化下水道工安　獲下水道局限空間作業評鑑佳作

4個法國小眾包品牌！《艾蜜莉》同款是寶藏等級、Elleme命名超逗趣

汐止阿伯駕車遊基隆廟口…誤認停車場硬闖！撞破地磚糗卡階梯

快訊／機械車位夾人！汐止男難敵死神　搶救「14小時」宣告不治

美議員籲邀蔡英文訪華府　支持新任眾院議長麥卡錫來台

「擁有著卻不快樂，就丟棄吧」　極簡愛情是為讓你更懂愛

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

好市多9.8萬遮陽亭　神人秀實品照

快訊／寒流發威！武陵農場連飄2小時雪

PTT「全面登出」驗證信寄超慢　鄉民氣炸了

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

開工紅包別急著花！4招財運旺整年

4星座過完年別減肥　越胖財運越好

「最美里長」陳紫渝秀辣腿揪父母拜年　網：岳父岳母好

更多熱門

相關新聞

開工紅包要留到元宵　4招開運一次看

開工紅包要留到元宵　4招開運一次看

春節10天連假即將結束，大多數公司行號都會在年假結束後，於開工日進行團拜，並分發「開工紅包」。但開工紅包可不能亂花，最好要留到元宵節以後再運用，或者存入帳戶，讓小錢吸來更多大錢。

刮刮樂「高回本率」＝安全牌？　賺錢率最低僅3.42%

刮刮樂「高回本率」＝安全牌？　賺錢率最低僅3.42%

2000萬「刮刮樂頭獎」還剩6個！　百萬獎已送出147個

2000萬「刮刮樂頭獎」還剩6個！　百萬獎已送出147個

用「結婚紀念日」刮中100萬！　懷孕夫妻驚：前晚才夢到中頭獎

用「結婚紀念日」刮中100萬！　懷孕夫妻驚：前晚才夢到中頭獎

「200萬元＋賓士休旅車」剩下8個！　 2000元款刮刮樂119人刮中百萬

「200萬元＋賓士休旅車」剩下8個！　 2000元款刮刮樂119人刮中百萬

關鍵字：

2023運勢兔年運勢2023開運

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

金鐘視帝初六驚傳離世！

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

甜不辣老闆10指截肢！屁孩竟嗆：怎沒餓死

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面