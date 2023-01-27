學霸帥大叔金融家身亡！紐約「54樓酒吧」墜樓　死前絕望提離婚

▲美國46歲金融家切尼墜樓身亡。（圖／翻攝自Linkedin）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名從哈佛大學畢業的46歲金融家切尼（Dale L. Cheney），他曾經在花旗、高盛工作後創辦自己的投資公司，不僅是4個州、6間不同公司的董事會成員與股東，同時還擁有坪數廣闊的百萬豪宅；豈料，他在與妻子提起離婚後，竟然從紐約曼哈頓位於54層樓的頂樓酒吧墜樓，當場身亡。

根據美媒《紐約郵報》，綜合警方、法庭紀錄和消息人士的說法，切尼來自美國康乃狄克州，是3名10至20歲出頭子女的父親，他在與妻子提出離婚後的隔天，於當地時間25日晚間6時30分，在曼哈頓第七大道附近西45街的紐約時代廣場凱悅中心飯店、位於54層樓頂樓的「54號酒吧」墜樓。

切尼的遺體墜落在下方的街道上，當場死亡，現場至少有2人親眼目睹、親耳聽到這場悲劇的發生，一名女子撥打911電話，說她聽到一聲巨響。在對街工作的31歲皮拉塔爾（Chris Piralta）表示，「就像一個小碰撞，是『砰』的一聲」；另名停車場管理員羅德里格斯（Nino Rodriguez）則表示，「我聽到一聲巨響，每個人都很緊張，有一雙大眼睛的女人跑來告訴我，有人跳樓了。」

▲美國46歲學霸金融家切尼26日晚間從紐約時代廣場凱悅中心飯店54層樓的「54酒吧」墜樓。（圖／翻攝自Google Earth）

報導指出，跳樓身亡的美國金融家切尼其實擁有高學歷，他曾獲得哈佛大學工商管理碩士的學位，2005年在高盛工作2年後，2007年到花旗風險投資公司擔任投資負責人，2013年更在距離曼哈頓東北約40英里處的康乃狄克州達連（Darien）成立了投資公司「T街資本」（T-street Capital），透過資本投資、戰略收購以及其他機會和企業家與管理團隊合作。

切尼同時還是4個州、6間不同公司的董事會成員和投資者。

切尼還與妻子、3名子女同住在位於康乃狄克州新迦南（New Canaan）一套擁有6房7衛的頂級豪華公寓，其面積超過8100平方英尺，估計市值超過380萬美元。

▲紐約時代廣場凱悅中心飯店「54號酒吧」去年10月也有女模在此墜樓身亡。（圖／翻攝自凱悅官網）

紐約警察局某發言人透露，切尼輕生前曾經向妻子提出離婚，他2008年更曾因經濟問題與妻子發生糾紛，警方還2度因此到他家中。

不過，這已經不是54號酒吧第一次發生類似案件，去年10月也有一名懷有抱負的26歲女模伊莉莎白（Elizabeth Gaglewski）從54號酒吧墜樓，撞到27樓的陽台後身亡。

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