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跟進美德！　加拿大宣布提供烏克蘭「4輛豹式戰車」抗俄

▲▼德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

加拿大今天表示將跟進美國、德國和其他國家，供應烏克蘭重型戰車來對抗俄羅斯軍隊，將交付4輛可全面作戰的豹式（Leopards）戰車。

綜合法新社及路透社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在記者會上說，「這4輛戰車已做好戰鬥準備，將在接下來幾週內部署」，還說加拿大提供的戰車數量最後可能會提高。

安南德說，加國將派遣專家訓練烏克蘭士兵操作這些戰車。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）大力施壓西方盟國供應重型戰車，本週有愈來愈多西方盟國回應澤倫斯基的訴求。

在其他歐洲國家緊迫施壓下，德國昨天一改先前立場，同意供應14輛德製豹2（Leopard 2）戰車給烏克蘭，挪威同天也說將運送豹2戰車到烏克蘭，瑞典則表示不排除跟進。

美國總統拜登昨天也宣布，美國政府將運送31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車到烏克蘭，不過最快可能要到明年才能交付。

德製豹2戰車被視為是世界上性能最好的戰車車型之一，而豹2被普遍使用，意味著戰車備件和彈藥都能輕易取得。

安南德說：「由於其出色的機動性、火力和抵抗力，這些重裝甲和高度防護的車輛在戰場上為士兵提供戰術優勢。」

安南德在渥太華告訴記者「這項捐助，結合盟國和夥伴們的貢獻」，在烏克蘭軍隊防禦俄羅斯入侵之際「將大大幫助烏軍武裝部隊」。

加拿大目前擁有82輛德製豹式戰車，但並非每輛都做好作戰準備。

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