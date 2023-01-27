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加州槍擊11死！拜登致電「英勇奪槍」華裔男　大讚：你是美國化身

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天致電26歲的華裔老闆布蘭登‧蔡（Brandon Tsay，音譯），讚揚他日前與加州舞廳槍擊案嫌犯扭打奪槍的英勇舉動體現美國精神。

法新社報導，拜登的推特（Twitter）帳號上傳兩人通電話的影片，其中可聽到拜登對布蘭登‧蔡說：「我打電話來想問候你過得如何，謝謝你在面對危險之際，採取如此令人難以置信的行動。」

加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）一處舞廳21日發生槍擊案，造成11人喪生，72歲的槍手行凶後前往第2家位於艾罕布拉（Alhambra）的舞廳企圖再開殺戒，卻遭舞廳第3代老闆布蘭登‧蔡奪槍後逃跑，隔天在和警方對峙後自戕身亡。

美國媒體報導，監視器拍到布蘭登‧蔡與凶嫌扭打奪槍的畫面，且警方讚揚他是英雄。

拜登在電話中說：「我不認為你明白自己為這麼多人做了多大的貢獻，這些人可能永遠沒機會認識你，但我想讓他們更知道你的為人。」

拜登還說：「你令我敬佩，老弟，你就是美國的化身，美國從不退縮。我們總是迎難而上，就是因為有你這樣的人。」

根據通話影片，布蘭登‧蔡說自己「還在消化自己做的一切和當時的經歷」。他也感謝拜登打電話給他，令他感到欣慰。

拜登在今天稍晚的白宮慶祝農曆新年活動上，請大家為罹難者默哀片刻，並且再度讚揚布蘭登‧蔡的勇氣，「有人在開槍，拿半自動手槍對著你，而你心中卻想著他人的安危，這令人相當感動」。

拜登也讚揚警方和其他第一時間應急人員不辱使命。

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