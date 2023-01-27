FBI以駭制駭！網攻知名勒索軟體集團　救300受害人擋下40億贖金

▲FBI「合法駭入」勒索軟體集團。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）26日宣布，成功駭入知名勒索軟體集團「Hive」，阻止該集團從超過300名被害人手中收取逾1.3億美元（約新台幣39.3億元）的贖金。這招以駭制駭的方式，成功打擊全球最多產的勒索軟體集團。

路透社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、FBI局長瑞伊（Christopher Wray），以及司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）表示，美國政府的駭客駭入Hive集團的網路並暗中監視，同時竊取用以解鎖被害人企業加密數據的數位密鑰，讓政府得以提前通知被害人，讓被害人被勒索贖金前採取步驟保護企業系統。

「透過合法手段，我們駭了駭客」，摩納可在記者會上表示，「我們翻轉了Hive的局面」。

FBI還直接在Hive網站換上斗大的警告標語，「聯邦調查局已查封本網站，作為針對Hive勒索軟體聯合執法行動的一部份。」

同時，德國聯邦刑事警察與荷蘭國家高科技犯罪部門也查封了Hive的伺服器。

Hive是全球最多產的加密犯罪團體，他們透過對企業數據進行加密，勒索被害人支付加密貨幣贖金以解鎖密鑰的方式，在各地肆虐。

司法部表示多年以來，Hive集團在80個國家鎖定超過1500個企業進行勒索，並收取了超過1億美元（約新台幣30.2億元）的贖金。

雖然此次成功斬獲Hive，但美國政府尚未逮捕任何人。對此，賈蘭德表示調查仍在進行中，其中一名政府官員告訴記者們，行動還沒結束。