最野小三誘離婚「小洞洞幫療傷」　嗆正宮：妳住院老公和我開房

記者黃翊婷／綜合報導

台中一對夫妻結婚不久，丈夫就外遇A女，兩人互傳「我一定離得成」、「離婚了，我為你在床上小洞洞裡療傷」等露骨訊息；A女甚至直接嗆正宮，「妳怎麼不去死？妳老公在妳住院時，和我去開房做愛」。正宮最終心寒提出離婚，並獲得台中地院法官裁准。

▲A女戀上人夫，還提議要用「小洞洞」幫人夫療傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

正宮在判決書中主張，和丈夫是在2017年3月間結婚，數個月後丈夫就與A女發生婚外情，她直到2018年6月發現雙方的曖昧對話被上傳至臉書，才知道丈夫外遇了。

正宮還出示丈夫與A女之間的對話紀錄，丈夫曾傳送「妹妹，我打離婚官司很有信心」、「我一定離得成」、「離婚後，我在床上跟妳說她在床上是怎樣」等訊息，A女則回答「離婚了，我為你在床上小洞洞裡療傷」，丈夫又說「小騷貨想出的療傷法」、「妳真要命，妳在床上野得要命」、「我捨不得妳做祕密夫妻，要妳做公開的」。

對於上述指控，人夫辯稱，他沒有外遇，在提起離婚訴訟之前，曾於香港告過A女誹謗，A女在臉書上寫的事情毀損他的名譽，還說他始亂終棄。

不過，台中地院法官認為，A女除了與人夫互傳曖昧訊息，也曾傳訊息直接向正宮開嗆，「妳怎麼不去死？妳老公在妳住院時，和我去開房做愛」，若兩人真的毫無關係，又怎麼會出現上述對話，況且A女已在對話中承認與人夫發生性行為，可見正宮的主張堪信為真，人夫所辯不足採信。

法官接著說，人夫外遇導致妻子身心受創，長此以往，夫妻倆的情感已經消磨殆盡，賴以維持夫妻關係應有的互敬、互信、互諒、互愛等誠摯及情愛基礎也蕩然無存，此事應歸責於男方，最終裁定准許妻子的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。