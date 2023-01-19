毛巾殺妻伴屍8hrs再埋伏捅情敵　日料店老闆「無悔意」仍逃死

記者黃資真／新北報導

新北市中和區一名62歲日本料理店周姓老闆懷疑妻子外遇男常客，去年7月8日與妻子發生激烈爭吵，周男情緒失控下持毛巾勒斃妻子，伴屍8小時再殺傷情敵後才到警局投案。日前新北地院依殺人及殺人未遂罪，判處周男16年有期徒刑，可上訴。

▲日料店周姓老闆持毛巾勒斃妻子，判刑16年。（圖／記者陳以昇攝）

回顧此案，2022年7月8日凌晨12時許，周男懷疑60歲妻子與54歲林姓男子曖昧，雙方在房間裡爆發爭吵，事後周男氣不過，到浴室裡拿毛巾後，趁妻子睡著之時緊勒頸部，直到妻子不再掙扎後才停手。

發覺人沒了呼吸，周男先是在客廳冷靜8小時，隔天前往林男的公司騎樓處談判，數度質問對方是否還有與妻子聯繫，林男否認，周男便拿出預藏的生魚片刀捅向對方腹部，但林男反應迅速，雙手抓著刀身，經過一番拉扯後，滿手是血的林男成功將刀奪下。

▲周男伴屍8小時後，又持刀欲砍殺情敵失敗。（圖／記者陳雕文翻攝）



周男沒了武器，還還想用腳踹、並用隨身小包揮擊，但都被林男躲過，周男才罷手走去永和分局自首，檢方偵結後以殺人、殺人未遂罪起訴。

法官認為，周男不思以理性方式解決，縱使無法挽回或維持夫妻關係，亦不應不顧夫妻情分即殺害其妻，殺妻後甚至還持刀欲殺害林男，犯案後仍不斷責怪妻子及林男破壞婚姻，未見其悔過之意，因此殺人及殺人未遂罪，合併處16年有期徒刑，全案仍可上訴。