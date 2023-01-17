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摩鐵拍性愛片！小三嬌喊要舌尖止癢　再嗆正宮守活寡挨告

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北人夫偷吃小三10年，小三還打電話嗆正宮快離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人夫背著妻子陸續偷吃10年，直到小三打電話叫妻子快離婚，還嗆「妳守著活寡，慘！」，妻子因而查看丈夫手機，竟發現一堆丈夫和小三的性愛片和鹹濕對話。但姦情曝光後，人夫仍繼續和小三上摩鐵，讓妻子忍無可忍，怒告兩人求償百萬，士林地院審理，判兩人侵害配偶權，要連帶賠償50萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她和丈夫於前年6月出門時，突然收到陌生人傳來簡訊，內容是她一家人的照片，讓她毛骨悚然。接著丈夫手機響起卻不敢接聽，而她的電話也隨後響起，電話那頭是一名陌生女子，自稱和丈夫從2017年交往至今，長期發生性行為，叫她快跟丈夫離婚，掛斷電話後，她又接到小三傳來簡訊說「妳守著活寡，只有一個字。慘！」。她質問丈夫後，丈夫坦承與小三交往5年，期間雖因小三結婚一度中斷，而後小三婚姻觸礁又舊情復燃，兩人每月都會前往小三公司附近的摩鐵做愛。

正宮指出，她檢視丈夫手機，裡面除了有他和小三的性愛影片和裸露胸部的照片外，小三還傳訊喊「乳溝有點癢」，丈夫追問「股溝呢？穴溝呢？」、小三則回答「有點汗/有點水/潮濕…而且癢/還有，奶頭也想透透氣」，讓丈夫不禁意淫「光想就好性感」，小三又進一步表示「陰X，真的很癢／想要舌尖止癢」，讓丈夫聽了興奮不已，表示「我來舔～」、「突然很想要的時候，我會說我要請假了」等語，顯示兩人有不當來往。

正宮認為，她因害怕家庭破裂，即便身心大受打擊仍想和平解決，但小三卻上社群網站辱罵她「愚蠢／愚婦」等語，甚至跟蹤她的小孩到補習班後，在臉書打卡威脅。直到去年3月小三還傳性愛片挑逗丈夫，丈夫看完隔日竟馬上和她衝摩鐵進行性愛約會，來往仍形同情侶，讓她忍無可忍，提告向兩人求償100萬元。

小三在審理時辯稱，正宮和人夫縱容彼此發展婚外情，因而她雖侵害正宮配偶權，但沒違法，另去年3月她和人夫上摩鐵商量事情，卻遭人夫強暴，已依法提告。人夫則表示和小三外遇其實不只5年，而是從2012年就發生婚外情，到隔年小三婚後雙方仍持續往來上床，持續約10年之久，他願賠償妻子。

法官認為，直到去年3月，人夫和小三對話仍有「我要X翻妳！」、「把○X到翻出來」等關於慾望表達的對話，已侵害配偶權，判兩人要連帶賠償50萬元，全案還可上訴。

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