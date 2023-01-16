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社會 社會焦點 保障人權

他4衝摩鐵大戰好友老婆　人妻一句「那裡是彎的」揭偷情史

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子與詹姓友人的妻子發生婚外情，兩人4度前往汽車旅館開房間，後來詹男發現被戴綠帽，氣得提告求償60萬元，一審獲判賠償20萬元。全案上訴至高等法院，詹妻指證吳男生殖器特徵「不是直的」，合議庭認定兩人確實曾有過親密接觸，最終判他應再賠償40萬元較為適當，全案確定。

胯下癢。（圖／記者趙于婷攝）

▲雖然吳男否認偷吃人妻，但對方能明確指出他的生殖器特徵。（示意圖／記者趙于婷攝，與本文當事人無關。）

詹男在判決書中主張，和妻子自2013年結婚之後，婚姻關係存續至今，吳男是自己的好友，卻對妻子出手，兩人在2020年8月至9月間4度前往汽車旅館約會，地點遍布台北、桃園、台中、嘉義，過夜期間發生性關係，後來被他抓包，妻子寫下悔過書交代外遇過程，他也因此決定對好友提告求償60萬元。

一審台北地院法官判決吳男應賠償20萬元，但詹男表示，一審審理結束後，雙方因為沒簽保密協議再度發生爭執，吳男還說要來「拜訪家人並告知他們這件事情」，他覺得對方根本沒有悔改的意思，於是提出上訴。

全案上訴至高等法院，雖然吳男強調自己從未與詹妻共赴汽車旅館開房間，但詹妻證稱，吳男的右上臂有日式鬼怪刺青，勃起時生殖器不是直的。合議庭認為，詹妻對刺青的描述連有沒有打霧、上色都說得很清楚，加上吳男並未否認上述身體特徵，若非有過肢體親密接觸，女方又怎麼能明確說出刺青以及私密部位的特徵。

另外，詹男曾在提出上訴前傳訊息與吳男對質，「你好像都不覺得睡人老婆是錯的，怎麼睡人老婆後被告，看到判決賠點小錢，本性就出來要囂張一下了？用這名目要來找我家人，你好像完全不知道悔改」；吳男則回答，「你誤會了，這不是囂張，真的。這叫自保，懂嗎？」

合議庭認為，在對質過程中，吳男面對詹男提及他與詹妻發生性行為的事情，卻都沒有出言反駁，最終不採信他的說詞，認定他與詹妻確實有不當往來，判決應再賠償40萬元，也就是說，加上一審判決結果，他一共得賠償60萬元，全案確定。

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