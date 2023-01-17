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解鎖爸手機！小三喊：妹妹要你的硬OO　女兒截圖幫媽教訓渣父

▲▼蘋果派,親吻,愛情,點心,甜點,情侶,愛人。（圖／翻攝自pixabay）

▲朱男趁妻子在女兒赴國外留學，將小三帶進台灣的家滾床單，事後被發現許多露骨對話，與小三2人需賠正宮60萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名朱姓男子趁妻子帶女兒至加拿大留學之際，與陳姓小三大搞婚外情，肆無忌憚的相互勾撩「我的妹妹需要你的硬OO」、「做愛過程才感受到你是我的」，女兒回國後發現異狀，暗中記下爸爸手機解鎖圖案，驚見大量腥羶對話拿給媽媽，朱妻心碎怒告2人並求償，高等法院判2人須賠60萬元定讞。

正宮主張，她於2013年間陪升上高中的女兒至加拿大求學，沒想到2018年暑假返台時，發現位於新北三重的家有除了丈夫以外明顯使用過的痕跡，朱姓丈夫這才口頭上承認與陳姓女子走得很近。

此外，其女兒也趁爸爸用手機時暗中記下解鎖圖案，之後找機會偷開與「Claire」的聊天對話，赫見許多露骨用語「我的妹妹需要你的硬OO」、「可是我的乳房，需要你的按摩，我的背部，需要你的撫摸」、「我超愛跟你"炒飯"那種全身舒坦痛快放鬆，滿身滿心愛意，再窩在你身上，這是天堂」，丈夫也熱情回應、「可以抱起來做」、「和你做愛次數真的多（妻子）太多了」、「我也要你有高潮，我希望在做愛過程中，瞭解對方所需，感受對方的愛，你是我這輩子最愛的女人」。

女兒看見對話震驚之餘，也將全部內容備份交給媽媽，媽媽傷心提告丈夫與小三求償100萬。

朱男辯稱，妻子因為有憂鬱症，常常會胡思亂想，且對話使用暱稱「Claire」，不能確定其就是陳女，而且全部都是打嘴砲亂聊，沒有實際性行為；女兒會幫忙誣指則是因為埋怨他太嚴厲，不滿他不提供生活費與出國念書資金，幫忙妻子偽造不實的對話截圖。

法官檢視了妻子提出的對談錄音，朱男坦承「妳有沒有想過我為什麼要一直跟她約會？」、「人家最起碼心胸比妳好一點」，另外的偷情對話也直言「我不喜歡和（妻子）吵，因沒結果，所以不讓妳曝光，我們還可長長久久」，各種跡證都顯示朱與陳女發生超乎尋常的情愫，判2人連帶賠正宮60萬。

朱男與陳女不滿提出上訴，除了強調沒有性行為外，並提出這些年來替妻子投保，保險出資款已超過60萬，請求債權抵銷，高等法院仍認為從截圖、文字檔看來，2人的交往侵害正宮配偶權嚴重，前審的量刑適當，予以駁回，全案確定。

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