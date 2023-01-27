每逢春節胖一圈？脂肪殺手「小綠瓶」幫你甩掉過年肥

【企劃特輯】

春節連假，各種美食佳餚、零嘴點心在眼前，讓人很難控制飲食，根據國健署調查發現，有4成民眾在過年期間平均胖2公斤以上，許多民眾會因身材走鐘而焦慮。但你是否有發現不少美食網紅或藝人，都能大啖美食還能保持好身材？記者調查發現，原來他們都在包包內放了一瓶『小綠瓶』，據說只要餐前噴兩下就能輕鬆享受美食，也不怕脂肪賴著不走，在網路上也有不少消費者回饋「有感瘦」。

各大媒體、演藝圈都激推！2022年最受矚目的瘦身方法！

據了解，這款小綠瓶是國內知名保健品牌IVENOR所研發的，不僅多家新聞、節目爭相報導，也榮獲《2022粉美賞》的「最佳窈窕創新獎」獎項，甚至多位女藝人ㄚ頭、ALBEE、小豬黃沐妍，都曾在節目上表示有靠小綠瓶幫助維持身材。

舌下吸收快速有效 專業醫師也認可！

小綠瓶之所以會這麼夯是因為它與以往的瘦身劑型不同，是採用舌下吸收方式，不必配水就能使用，也不像膠囊或錠劑吃到胃裡容易遭破壞，比口服減重藥物效果快10倍，臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師也解釋：「透過舌下黏膜吸收率高也具即效性，加上特殊的『微脂囊包覆技術』，只要20秒就能讓全身吸收專利成分，達到4小時急速排出、8小時完整代謝脂肪，達到外阻內燃的效果。」

法國臨床研究證實 宛如用噴的瘦瘦針！

小綠瓶所含的三大專利成分「野櫻莓萃取物、柑橘瓜拿納萃取物、摩洛血橙」，能包覆脂肪後精準碎脂崩解、增加代謝率，達到排毒、清宿便、降低三高及體脂率的效果！且經法國肥胖醫學團隊臨床研究證實，透過小綠瓶1天噴2次、1次2下，就能將肥大的皮下脂肪細胞崩解成為小脂肪後，隨著人體代謝並排出體外；其強大功效被專家稱是「噴的瘦瘦針」。

電商CEO森田 暴飲暴食體重狂飆遭排擠 3週怒甩8kg

電商CEO森田曾因壓力大暴飲暴食，讓體重飆至80公斤，暴肥的他上時尚穿搭節目，不僅遭排擠還面臨通告酬勞變低的窘境，之後遇到醫師朋友向他推薦「小綠瓶」，他靠著神農嚐百草精神測試後，沒想到讓他三週體重就剩72公斤，森田表示：「小綠瓶體積小，很適合放在包包裡，而且味道是酸酸甜甜的男女都會喜歡的，加上不用挨餓或打針動刀，我只是在吃飯前噴2下就正常飲食，還能減掉8公斤，偷減肥也不怕被人發現！這真的太神奇了！」

本土劇E奶女神曾是小腹婆 2週甩5.5kg不減胸

有「本土劇E奶女神」稱號的台八一線女演員張家瑋，先前也曾因三餐不正常加上拍戲壓力，讓她變成小腹婆。張家瑋表示：「原本對小綠瓶不抱希望，但使用後，它不但解決我便秘的問題外，也是我用過這麼多減肥方法，第一次就讓我馬上感受到它的效果，我只是在飯前噴兩下，2週就少了5.5公斤，不僅讓我的小腹變平坦，女生最怕遇到瘦胸問題，但我胸部完全沒減到！小綠瓶真的很推薦大家！」

如果你想要不忌口又能輕鬆減重、害怕吞膠囊或減肥被人發現，不仿試看看用小綠瓶餐前噴兩下，感受它帶來的驚人效果吧！

不忌口、輕鬆瘦「噴噴魔滴小綠瓶」哪裡買？

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

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