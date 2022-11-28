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天冷想吃鍋！醫師曝把握「餐前噴兩下」吃暖不吃胖

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

【企劃特輯】

天冷讓人胃口大開，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋是許多人秋冬的第一首選。台灣人愛吃鍋，一週至少3天都嗑鍋，但鍋物隱藏著不少高熱量，轉眼人就腫一圈，體重暴增快崩潰！對瘦身資訊最敏銳的網紅圈，最近便刮起一股「噴噴風潮」，據悉方式超簡單即「餐前噴兩下」，利用專利的微脂囊舌下吸收的科技，就能達到持續狙擊脂肪8小時的功效，完全無痛甩脂，讓你瘦得神不知鬼不覺！

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

電商CEO甩暴肥有經驗　3週噴掉8kg

你可能不敢相信，現在擁有精實六塊肌的電商CEO森田，也曾有過暴肥的日子，他說：「電商銷售壓力非常大，靠吃紓壓是最快、最簡單但也最容易胖的方法，就這樣飆到80公斤，不但酬勞變低、上時尚穿搭節目還被排擠，讓我很沮喪！後來在醫師朋友的推薦下，我開始使用『噴噴魔滴小綠瓶』，真的只要餐前噴兩下就能享受美食，非常簡單，3週我就甩掉8公斤，而且口味酸酸甜甜的，攜帶又方便，不管再忙碌都能幫助你輕鬆瘦下來！」

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

全新技術瓦解脂肪　粉絲暱稱「噴的瘦瘦針」

讓網紅圈譽為甩脂神器的「噴噴魔滴小綠瓶」，是減重第一品牌「IVENOR」鎖推出。結合擁有美國專利認證的「微脂囊胜肽技術」及業界首支「舌下吸收劑型」的瘦身噴劑，只要5秒就能舌下吸收、20秒全身吸收，速度更勝口服膠囊，讓不少使用者在網上留下許多好評，還被愛用者暱稱為「用噴的瘦瘦針」。

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／VENOR提供）

魔滴小綠瓶原料來自植物萃取物，其中包含包覆脂肪的野櫻莓萃取物、能精準碎脂崩解的專利柑橘瓜拿納萃取物，以及有效排毒清宿便的摩洛血橙。法國肥胖醫學團隊也對此進行臨床研究，只要1天噴2次、1次2下，就能獲得8-12小時長效且完整的解脂過程，等於身體多餘的油、肉、醣都迅速幫你清乾淨，自然重塑你的輕瘦體態。

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

高達99％吸收率　外阻內燃高效碎脂

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師解釋，「噴噴塑是目前台灣最新型態的瘦身輔助品，將3大天然孅脂代謝成分，微脂濃縮化在每一顆微脂囊中，以舌下吸收的方式避免有效成分遭到胃酸的破壞，可達到幾乎99％的吸收率，每噴一次即有10萬顆微脂囊，富含上千種融油化糖化合物，揉合成能將脂肪團塊變小、並擊碎脂肪細胞的斷脂素，強力的外阻內燃，達到回復健康纖瘦體態的目的。」 

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

張家瑋2周甩5.5公斤　重回噴鼻血身材

被封為「真人版娜美」稱號的八點檔一線女演員張家瑋，擁有甜美臉蛋及火辣身材，因三餐不正常加上拍戲壓力，讓她變成小腹婆，當初知道魔滴小綠瓶時也曾半信半疑，沒想到卻讓她2週就甩肉5.5公斤，快速回歸噴鼻血身材，她分享心得：「噴噴塑只有口紅大小，不配水也能食用，超方便！而且還不會受到胸部，現在也成戲劇圈吃再多也能保持曲線的秘密武器，女孩們真的要買起來！」

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

▲▼IVENOR,噴噴魔滴小綠瓶,纖瘦。（圖／IVENOR提供）

不忌口、不怕胖「噴噴魔滴小綠瓶」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7Yr
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/S89Fx
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●康是美門市查詢：https://www.cosmed.com.tw/shop.aspx
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/dEn8h0vd1zY
 

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