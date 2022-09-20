《女人我最大》超嚴格票選　大家最想要的塑身產品是「用噴的」

【企劃特輯】

台灣長春節目《女人我最大》，一直是引領流行時尚與美妝保養的達人級指標。而在今年邁入第十年的節目重點活動《粉美賞》，更是匯集網友票選和專家實測評鑑，讓大賞得獎產品特具公信力。在減少上健身房的疫情期間，「科技塑身」格外熱門，本屆輾壓眾多對手，獲得《粉美賞》獎項：「最佳窈窕創新賞」的產品「Ivenor噴噴SO」，正是主打用簡單的噴劑方式，讓人輕鬆甩肉的高科技塑身法。每日在舌下噴兩次，便可幫助溶解頑強肥油，奪得刁鑽評審團和眾多網友一片激賞。





「噴的光速瘦瘦針」 業界唯一專利突破甩肉界線

「瘦瘦針」缺貨價格狂漲，想自己下針注射又要突破心理障礙，讓「Ivenor噴噴SO」一上市就廣受關注，因為輕鬆噴入口便能高速吸收的方式，被稱為「噴的瘦瘦針」。在發表《粉美賞》的節目現場，女星小call表示，自己偏瘦的身材，很努力忌口才能維持，但39歲的她代謝大不如前，很希望能有讓身心靈都輕鬆的方式維持體態。而容易操作的噴劑方式，加上突破其他產品的高吸收率，正是「噴噴SO」獲得《粉美賞》肯定的一大原因。

▲得到眾多評審及網友支持而獲獎的「噴噴SO」，便於攜帶，一瓶能噴約一個半月，在節目上被大讚CP值極高。

「噴了會瘦！」眾多網紅藝人使用的塑身法寶

在榮獲《女人我最大》年度大賞肯定前，其實已有一票網紅藝人，是「噴噴SO」的愛用者。具易胖體質的八點檔女星張家瑋，為了維持體態辛苦節制，實際使用「噴噴SO」7日，便從48公斤一路滑到44公斤，且E罩杯完全不縮水；有著神農嚐百草精神，測試過很多不同產品的電商CEO森田，更是用「噴噴SO」在三週時間中從80公斤爆降到72公斤，讓他在節目上激推，不用挨餓或打針動刀，就可達到消脂效果，真的是業界首創！

▲本土劇E奶女神張家瑋，使用「噴噴SO」短時間內塑身成果驚人，且完全不減胸。

▲電商CEO森田，使用「噴噴SO」不挨餓、不動刀三週就減8KG。

▲美食網紅在大餐前也都會使用噴噴SO，幫助自己維持好體態。

專業醫師認可推薦 20秒全身吸收、4小時排出的碎脂術

根據美國醫師處方指南，舌下噴劑可讓吸收率高至75%~80%，遠優於膠囊、注射等方式。飯前用「噴噴SO」噴口腔兩下，微小的液態分子就能經由黏膜被快速吸收，於5秒內進入微血管，並在20秒內擴散至全身。深具中西醫專業的張宏銘醫師分享，其成分經法國肥胖醫學團隊臨床研究，能8小時完整代謝，將肥厚脂肪崩解為小脂肪後急速排出。





▲舌下吸收式的噴劑設計，不會被胃酸破壞成分，直接和血液進入全身行循環作用，讓營養食品更快吸收也更有效，比腸胃吸收超出10倍。

「噴噴SO」三大黃金成分 有效排出脂肪、告別宿便

因要高效進入人體，「噴噴SO」的原料十分注重，皆來自具把關的植物萃取物。富含花青素的”野櫻莓”能包覆脂肪並降低三高、體脂，專利的”柑橘瓜拿納”，負責粉碎頑強脂肪，”摩洛血橙”改善便秘堆積外，專剋深層宿便。

《女人我最大》節目經過四個月評選，選出的「噴噴SO」，除協助塑身、提升代謝外，亦能幫助身體抗氧化，達到抗老效果，亟受評審團及網友矚目。只要在包包隨身攜帶小瓶「噴噴SO」，便可打擊贅肉、朝S號好身材前進！

噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶-噴噴SO」哪裡買？

●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7Sr

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

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