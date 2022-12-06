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慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

每到秋冬就是心血管疾病的好發時節，根據統計，每年死亡人口中，有高達1/3是心血管疾病患者，而心血管疾病的成因除了飲食、生活習慣不良、高血壓、心臟病之外，還包括「慢性發炎」。

所謂的「慢性發炎」就是免疫系統失控，持續、反覆攻擊人體內健康的細胞，而造成身體長期處於發炎反應；研究發現，慢性發炎不但讓心臟病發作的機率會提高4～5倍外，癌症、過敏、肥胖、糖尿病等疾病也與慢性發炎有關！

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

Omega-3、6、9維持心血管健康；維生素D抑制發炎、穩定神經

想改善慢性發炎，除了要改變生活習慣，減少脂肪、含糖食物的攝取，更要多補充抗氧化食物、不飽和脂肪酸和維生素D。醫師表示：「不飽和脂肪酸(Omega-3、6、9)對人體健康非常重要，可以幫助降低血液中膽固醇的濃度，並維持心血管健康；尤其Omega-3因為人體無法合成，必須從食物、保健食品中獲得。另外，維生素D可抑制發炎、穩定神經，但只有不到2%的國人體內維生素D充足，女性相較男性又更為不足，雖然魚類、曬太陽可以補充維生素D，但單靠這些想補足維生素D3是有困難的。」

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

業界唯一印加果油+維生素加倍提升免疫力！原料皆安全有保障

由國內知名品牌「IVENOR」推出的「D3印加果油」液態膠囊，是市場唯一印加果油結合其他維生素的產品。印加果油原料採用秘魯的頂級原料，曾獲得AVPA法國食品獎與國際美食指標獎，以第一道冷壓初榨製成，富含多元不飽和脂肪酸（OMEGA-369），可調整血脂、抗衰老、增強免疫力、預防心血管疾病。另外，每一顆都添加400 IU的高單位維生素D，也加入維生素E，抗氧化、減少自由基，原料選用瑞士知名大廠「DSM」，不但為全球最大的維生素供應商，產品皆經過USP、FCC、歐盟藥典認證，品質安全無虞。

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

清體聖果！科學家證實：印加果油可清除體內廢油

除了幫助心血管健康、抗發炎外，科學家在秘魯雨林高地發現一個原住民部落，該部落原住民長壽且健康，不但無三高問題、體內完全沒有壞油脂，身形也比一般人輕盈，調查後發現是當地再食用魔油果實「印加果」。食用印加果油後，它會搜尋體內累積的陳年毒素囤積，將體內的廢物累積進行包覆軟化，迅速崩解排出；且根據國際期刊研究顯示，持續四週定期食用印加果，能有效減少體內囤積，大幅排出廢物，科學家因此將印加果油封為「清體聖果」。

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

現代人常吃高熱量或加工食品，造成身體囤積過多的廢物與垃圾，都可以透過食用印加果油包覆壞油脂、清除體內毒素、增加飽足感，對於減重族群有非常大的幫助。「IVENOR D3印加果油」也曾在電視節目《大老闆聯盟》上被介紹過，只需一顆就能補充人體一天所需的營養成分，加上多種功效，讓你不論是要瘦身、維持健康，一顆就能搞定！

▲▼D3印加果油,心血管,慢性發炎,IVENOR。（圖／業者提供）

瘦身X維持健康「D3印加果油」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj7Zp
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/82y8x
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/uI4XWz69lG0

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關鍵字：

D3印加果油心血管慢性發炎IVENOR

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