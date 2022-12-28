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年終聚餐瘦身攻略！餐前「這動作」很重要　一週能減4公斤！

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

歲末年終聚餐多，將迎來跨年、春節，有不少大吃大喝的活動，雖然享用美食非常快樂，但根據專家觀察，經歷一波冬季聚餐，許多民眾因此身材大走鐘，但其實只要用對方法，不僅能快樂吃也能快樂瘦。近期不論演藝圈、網紅圈甚至不少民眾包包內都放著一瓶「小綠瓶」，據說只要在餐前噴兩下就能大口享受美食，也不怕脂肪賴著不走，究竟是什麼神奇的法寶？

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

各大媒體、演藝圈都激推！2022年最受矚目的瘦身方法！

據了解，這款小綠瓶是國內知名品牌IVENOR所研發的「噴噴魔滴小綠瓶」，與以往的瘦身劑型不同，是採用舌下吸收方式，不必配水就能隨時隨地使用，也不像膠囊或錠劑吃到胃裡容易遭破壞，只要20秒就能立刻到達身體的脂肪層，比口服減重藥物快10倍效果，讓噴噴魔滴小綠瓶獲得不少新聞、節目推薦，也榮獲《2022粉美賞》的「最佳窈窕創新獎」獎項！女星ㄚ頭、ALBEE、小豬黃沐妍也曾在節目上表示有靠小綠瓶幫助維持身材。

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

法國臨床研究證實　宛如用噴的瘦瘦針！專業醫師也認可　外阻內燃　快速有效！

噴噴魔滴小綠瓶含有「野櫻莓萃取物、柑橘瓜拿納萃取物、摩洛血橙」三大專利成分，能包覆脂肪後精準碎脂崩解、增加脂肪代謝率，達到排毒、清宿便、降低三高及體脂率的效果。

經法國肥胖醫學團隊臨床研究證實，只要1天噴2次、1次2下，就能將肥大的皮下脂肪細胞崩解成為小脂肪後，隨著人體代謝並排出體外；其強大功效被專家稱是「噴的瘦瘦針」。

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

臺灣中西整合醫學會張宏銘醫師也解釋：「舌下噴劑吸收率高也具即效性，20秒就能將專利成分效用擴散至全身，另外，特殊的『微脂囊包覆技術』，能快速分解脂肪，將所吃的油脂廢物排出，達到外阻內燃的效果。」

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

電商CEO森田　暴飲暴食體重狂飆遭排擠　3週怒甩8kg

從網紅變成電商CEO的森田，不但有帥氣臉蛋也擁有六塊肌的好身材，讓人難以想像他竟曾暴肥還遭排擠過！森田表示：「人只要壓力大就會想暴飲暴食，我也不例外，吃到體重直飆80kg，那陣子上通告不但酬勞變低、上時尚穿搭節目還被排擠！後來醫生朋友推薦我『小綠瓶』，它小小一瓶方便攜帶，而且味道酸酸甜甜的，只要在餐前噴兩下就能正常飲食，我3週就減8公斤，真的是太神奇了！」

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

本土劇E奶女神曾是小腹婆　2週甩5.5kg不減胸

除了能不忌口外，瘦身不瘦胸也是不少女生的願望！藝人ㄚ頭、ALBEE有「本土劇E奶女神」稱號的台八一線女演員張家瑋，先前也曾因三餐不正常加上拍戲壓力，讓她一度變成小腹婆。張家瑋表示：「小綠瓶不但解決我便秘的問題外，也是我用過這麼多減肥方法，第一次就讓我馬上感受到它的效果，只要吃東西前噴兩下，我2週就少了5.5公斤，而且完全沒減到胸！真的很推薦大家！」

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

▲▼年終,聚餐,魔滴小綠瓶,瘦瘦針,甩肉。（圖／業者提供）

噴的瘦瘦針「魔滴小綠瓶」哪裡買？
●官方優惠組：https://ivenor.tw/aj8bf
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/rsUeS
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●康是美門市查詢：https://www.cosmed.com.tw/shop.aspx
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/dEn8h0vd1zY

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