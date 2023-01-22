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查爾斯三世加冕典禮細節曝光！　哈利梅根是否出席引關注

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦21日專電

英王查爾斯三世加冕典禮訂於5月6日舉行。白金漢宮今天宣布，慶祝活動將一連舉行3天，其中7日的「加冕音樂會」將有特別組成的合唱團獻唱，成員包括難民、醫護人員、LGBTQ+及聽障人士。

宗教氣息濃厚的加冕典禮將依照數百年來的傳統在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，由英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。白金漢宮去年10月預告，查爾斯三世（King Charles III）的王冠將與查爾斯二世（King Charles II）1661年加冕時所戴的一樣，王后卡蜜拉（Camilla）也將同獲加冕。

根據白金漢宮今天發布的流程，加冕儀式將在5月6日早上開始。查爾斯三世與卡蜜拉將自白金漢宮出發，並於加冕儀式結束後以更盛大的陣容返回白金漢宮，並與其他王室成員一同在陽台上現身，向群眾致意。

白金漢宮並未說明分別擁有薩塞克斯公爵及公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）頭銜的哈利王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan）是否會受邀出席加冕儀式。英國媒體近日援引王室消息人士說法報導，在加冕儀式登場前，哈利與屢遭他砲轟的王室勢必得各退一步、尋求和解，以免家族紛爭影響儀式呈現及慶典氛圍。

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

5月7日，在溫莎城堡（Windsor Castle）將有一場由英國廣播公司（BBC）策畫執行的加冕音樂會（Coronation Concert），除了現場直播，還會有數千張票券開放抽籤。受邀出席、不需抽籤的民眾包括查爾斯三世及卡蜜拉所支持公益組織的志工。

白金漢宮表示，音樂會演出陣容包括世界一流交響樂團、舞者、國際知名音樂人，以及特別為加冕慶典組成的「加冕合唱團」（Coronation Choir）。這個合唱團的成員挑選自英國各地的社區合唱團和業餘歌手，身分背景涵蓋難民、國民保健署（NHS）人員、LGBTQ+、聽障人士。同台演出的還會有由大英國協成員國組成的「虛擬合唱團」（Virtual Choir）。

音樂會的重頭戲是「點亮國家」（Lighting up the Nation）燈光秀：透過投影、雷射、無人機、燈光裝置等技術和設備，英國各地著名地標將大放異彩，展現全國上下齊心同慶。

音樂會登場前，同樣是行之有年的慶典傳統，5月7日當天還會有「加冕午餐盛會」（Coronation Big Lunch），英國各地社區將被鼓勵舉辦食物分享會以及敦親睦鄰休閒育樂、公益或交流活動。5月8日，加冕慶祝活動的最後一天，民眾將受邀參加「幫大忙」（The Big Help Out）公益活動，嘗試擔任志工、參與社區事務。

白金漢宮表示，查爾斯三世及卡蜜拉期待透過為期3天的「加冕週末」（Coronation Weekend）系列活動，凝聚大英國協各成員國以及英國全國各地社區、家庭成員和人與人之間的情誼。除了5月6至8日的「加冕週末」，2023年還會有其他活動慶祝查爾斯三世及卡蜜拉加冕。

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