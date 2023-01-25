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她滑手機驚見「9年前去世丈夫」現身餐廳　16秒詭異吃飯影片引熱議

▲▼英國印度式餐廳臉書上的一則影片貼文引發討論，有女網友表示她去世9年的丈夫出現在畫面裡。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

▲英國印度式餐廳在臉書上發布一則影片，卻有女網友聲稱她去世9年的丈夫出現在畫面之中。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國西薩塞克斯郡（West Sussex）的印度料理餐廳「香料小屋」（Spice Cottage）17日在臉書粉專PO出一段16秒影片，剪接了幾段顧客在店內用餐的畫面，卻有一名女子在貼文下方留言表示，鏡頭拍到她已經過世9年的亡夫。餐廳方面則堅稱，這是上傳前1周才拍的影片。詭異事件宛如羅生門，也引發網友熱烈討論。

根據《太陽報》報導，英國59歲婦女華森（Lucy Watson）在「香料小屋」臉書的影片貼文下留言問，「這個影片多久了？我已故的丈夫和他的兒子出現在第一個鏡頭，但丈夫已經在2014年去世了。」餐廳方面則回覆，「很遺憾聽到這個消息。這段影片是上周錄製的。」

▲▼英國印度式餐廳臉書上的一則影片貼文引發討論，有女網友表示她去世9年的丈夫出現在畫面裡。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

▲華森堅稱在影片中看見亡夫身影。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）

雙方說法背道而馳，讓數百名網友在底下狂敲碗，「現在劇情進展到哪了？」、「老公應該沒有死，他只是遇到人生困境」、「咖哩好吃到讓這位女士已故的丈夫起死回生」、「我們需要最新消息，他的屍體找到了嗎？還是只找到一艘獨木舟？」

網友暗指的是2002年英國約翰•達爾文（John Darwin）失蹤案，前任教師兼獄警達爾文利用橡皮划艇製造假死，並詐領25萬英鎊人壽保險理賠金。

華森後來向《每日郵報》透露，她已故的第二任夫多爾第（Harry Doherty）出生於北愛爾蘭，後來因酗酒多年死於2014年4月，「他臨終前非常瘦，所以這段影片應該是在他死前幾個月拍攝的…毫無疑問地，那人就是我丈夫，我沒辦法剛好暫停，所以不得不重複播放30次，每看一次我都更加確信。」不過，餐廳經理接受訪問時仍堅稱影片是近期拍攝，何況2014年時的內部擺設也和現今相差甚遠。

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