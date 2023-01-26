旗津吃海產「連4道菜冷的」他怒走人！老闆秒端烏魚子...結帳傻眼

▲上了四道菜全是冷食，原PO氣到喊停不吃了。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

大家過年出遊最怕被當盤子！一名男網友抱怨，春節去旗津吃海產，點了5000元的合菜，沒想到前4道都是冷食，氣得他喊停不吃了，老闆隨即拿出烏魚子招待，但原PO依舊拒絕繼續吃。最後老闆退一步，算3道菜與飲料錢共1630元，讓原PO開酸「麥茶跟蘋果西打必點，其它不推薦！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享超雷經歷，過年期間到高雄旗津遊玩，逛到海產街時，看到一位熱心小哥發傳單，一家人恰好肚子也餓了，「到了店內感覺氣氛蠻怪的」，但原PO當下沒多想，隨即點了九菜一湯，「要價5000大洋的合菜」，結果店家陸續上餐，讓原PO越吃越傻眼！

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第一道是「清蒸沙蝦」，原PO說吃起來還可以，只是份量有些少；第二道「壽司拼盤」，米是硬的、壽司冰的，內餡則是鮪魚罐頭切片，原PO直呼「一整個傻眼」；第三道「清蒸魷魚」卻來了水煮魷魚，吃起來也是冷的；等到第四道「拼盤」上桌後，原PO看到依舊是冷食，再也不忍了「整個大爆氣，通通都是冷的！」

向老闆反映與理論後後，對方特地招待一盤烏魚子賠個不是，不過原PO堅持只吃到第四道就好，於是老闆也退讓一步，只收三道菜與飲料錢，原PO付了1630元後便閃人。最後，原PO也傻眼開酸，「麥茶跟蘋果西打必點，其它不推薦，那道清蒸石斑估計也是回收給下一桌客人享用了。」

▲三道菜與飲料，原PO花了1630元 。（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，網友也一致搖頭回應，「旗津本來就滿地的雷」、「說真的...海產店別去吃了，貴到爆」、「旗津大街海產店跟六合夜市一樣，專坑盤子」、「過年期間當然要卡一波」、「吃海鮮要去中洲。旗津就是風景區，風景區貴是正常的」、「學個乖，沒事別點合菜」、「過年期間很多餐廳因人潮而降低了質量」、「今天中午才去旗津！整條海產店給我的感覺就是生意太好做，店家都隨便製作餐點，反正應付客人就好，翻桌率才是王道，好不好吃不重要」、「只求嚐鮮一次，不寄望你會再來就是了」。

▼網友也看傻眼了。（圖／翻攝爆怨公社）

