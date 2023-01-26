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猛刮1千元刮刮樂　4小時5X張「賠光1萬3」！網反驚：很幸運了

▲▼樂透,彩券,刮刮樂,公益彩券,威力彩 。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO買1000元刮刮樂，刮了4小時，13000元沒了。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

過年一到，各種刮刮樂中獎文讓人心癢想衝彩券行，希望下個頭獎得主是自己。就有網友買面額1000元的刮刮樂試手氣，如果有中就換新的來刮，沒中就再買，4小時下來花了13000元，狂刮至少50張以上，讓他傻眼的是「全賠光」，忍不住怒飆國罵。不過有人反而認為，其實原PO已經很神了。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「X 13000買1000刮刮樂全賠光」，開頭直罵髒話，「13000買1000刮刮樂，中了就換新的來刮，沒中就掏錢買」，說他在店裡玩了快4小時，刮了至少有50幾張刮刮卡，「結果13000全賠光，最大獎只刮到2000（元）」，氣到質疑中大獎文根本騙人。

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看到貼文後，就有網友不禁直嘆，「當繳智商稅，這些機會輪不到你我」、「買越多越接近期望值，期望值肯定是負的，所以那種買好幾本來刮的都是賠錢」、「下次買一些應景就好，2000以內娛樂」、「我看過一堆人買過一本的，都賠到下次不敢。一張就中才叫運氣，買好幾張不信邪、一直刮，這叫作凹。」

其中，不少人認為，其實原PO的運氣算很好了，「50幾張要4個小時也是很神」、「你能玩4個小時已經很幸運了吧」、「重點是過程啊！4個小時不用錢膩」、「13張可以刮50幾張也很爽了」、「刮了5x張代表翻了3倍過，很好了。」

▲刮刮樂,台彩,彩券。（圖／記者陳依旻製表）

▲賺錢率100%的刮刮樂，回本及賺錢率都在「中後段班」。（圖／記者陳依旻製表）

另外，本站日前曾試算13款刮刮樂，發現「賺錢率」最高僅19%。號稱隨便買，隨便中、頭獎300萬的「金兔獎」，雖然總中獎率100％，但回本率38.43%、賺錢率為14%左右，兩者都不是最高的，意即就算中獎率100%，但實際上很可能花500元，中100元。

「2,000萬超級紅包」今年發行量849萬9,456張，每張售價2000元，雖然號稱中獎機率高達六成，但如果用售價2000元來看，至少要中2000元才回本，2,000元以上獎項才算賺錢，用2000元獎項數249萬2,965張，去除以總發行量，回本率為29.33%，依此類推，用2000元以上、不含2000元的獎項數去除以總發行量，賺錢率僅10%左右。

「1200萬大吉利」中獎率雖然標榜超過7成，但售價1000元，想回本要刮中1000元獎項，若想賺錢則要刮中1200元才算真的賺，換算後賺錢率19.07％。

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