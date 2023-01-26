初五去好市多　停車場一幕嚇到會員！「第1次那麼空」畫面曝

▲原PO第一次看到那麼空的好市多。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）很受國人歡迎，除了日常採買，也有不少人單純想逛逛，每到假日總湧入大批民眾。但就有會員發現，今（26）日是正月初五，明明還在放年假，好市多停車場卻超空曠，忍不住拍下照片，發文驚呼，「來中和店那麼多次，第一次那麼空！」話題引發熱論。

有會員上午10點左右在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出照片，只見停車場中婦幼跟殘障人士區域都有超多空車格。原PO不禁在文中直呼，「第一次那麼空！」並在留言處透露，賣場裡面人也不多，而且婦幼跟身障車格雖然有放三角錐，但告知賣場的話，警衛就會幫忙移開，代表是真的沒人去停。

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▲前面整片車格都是空的。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

好市多罕見空曠奇景一出，網友們忍不住留言，「真的還在過年」、「人車都在風景區」、「真的好空喔！沒看過這麼空。」也有人直呼，「我冰箱就還都滿的啊」、「正在努力清冰箱中，誰再買東西回家就試試看，自己把買回來的東西吃掉。」

還有別的會員紛紛回報，「內湖很多人」、「我們新莊好市多人很多」、「停車場車子不多，但裡面人滿多的喔！昨天去也是這樣，不知道人是共乘來的，還是以前滿滿的車子都是停好玩的」、「昨天前天停車位也好多，人還好，結帳算不塞車」、「中壢也是呢！好難得。」