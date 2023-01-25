女老師愛上囚犯！學校辦公室裡「大玩脫衣視訊」　色情對話遭監聽

▲佛州女教師芭柏（Donna Barber）上班時間在學校辦公室和囚犯進行性愛視訊被抓包。（圖／翻攝自推特@renmusb1）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名資深女教師被發現，她利用上班時間打視訊電話，部分通話涉及性愛聊天，不僅對話內容露骨，她還曾在鏡頭前脫掉衣服。更令警方驚訝的是，女老師的通話對象是當地監獄裡的一名男性囚犯，誇張行徑才因此被監管人員揭發。學校董事會得知後建議解雇，但在這之前她已經自行提離職。

根據《紐約郵報》報導，佛州西部富蘭克林郡（Franklin County）治安官辦公室指出，52歲女教師芭柏（Donna Barber）被發現和囚犯雷伊（Lawrence Ray）進行多次視訊通話，錄影紀錄顯示，有幾次視訊都是她利用工作日，在學校的辦公室裡進行的。

▲當地治安官發布影片的截圖可見，芭柏和雷伊視訊時，她人還在學校辦公室裡。（圖／翻攝自推特@renmusb1）

治安官史密斯（A.J. Smith）指派一名工作人員，監控當地看守所囚犯們的視訊聊天，而觀察員發現芭柏在與雷伊的部分視訊聊天中脫去了身上的衣服，以及性方面的露骨對話，此案才得以曝光。史密斯原本曾在臉書上傳了說明案情的相關影片，但很快引來了不恰當的留言內容，點閱率還意外衝破2.5萬次，他最終決定將影片刪除。

▲芭柏已經任教近30年，即將退休前卻被揭發不當行為。（圖／翻攝自Linkedin／Donna Barber）

芭柏任職的學校最初並不曉得案件發生在校園內，後來深入了解情況並擴大調查範圍後才發現真相，學校董事會建議將她解雇，而芭柏隨後立即辭職。有校方人士匿名透露，家長和教職員對此事感到五味雜陳，雖然芭柏是一名受人尊敬的老師，在她辛勤工作近30年後即將退休，但她在學校辦公室和囚犯視訊的方式確實難以被接受。

當地州檢察官審查後認為，芭柏的情況並不足以提出刑事指控。而史密斯則表示，自己上傳影片的原因在於，「我認為家長們有權利知道是誰在教導他們的孩子」。他也補充，近年來囚犯進行視訊通話越來越普遍，因為比起本人探視，這種方式只需要較少的獄警人力，但如果監控視訊的觀察員認為對話內容違反規範，隨時可以終止雙方視訊。