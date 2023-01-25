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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭陳佩琪抱怨「都沒陪她」　柯文哲駁：晚上有回家啦！

▲▼柯文哲、陳佩琪夫婦,2018縣市長選舉,柯文哲,選前之夜,現場照,支持者,柯P選前之夜群眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭、杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在節目中坦言罹患憂鬱症，每天都坐立難安，整天想睡也睡不著，盼柯文哲在九合一大選後能多給她心理支持，但柯卻因選舉成績不好，檢討行程滿檔，沒能做到。柯文哲25日至台中東區南天宮參拜時，被媒體問及「陳佩琪抱怨都沒陪她」，柯文哲則回應「晚上有回家啦！只是回去都比較晚了。」

陳佩琪於節目《大雲時堂》中表示，近期比較少更新臉書其實有很多因素，其中包括2022年她與家人健康出問題，再加上小孩出國唸書，還有柯文哲幕僚對她寫臉書有些意見，因此她認為「人的健康最重要，既然寫臉書會造成這麼多煩亂的話，那我還是乖一點好了。」

陳佩琪也分享，九合一大選期間是她憂鬱症發病最厲害的時候，清晨就睡不著，整天都坐立難安，覺得怎麼會有這麼難過的病。她也抱怨，柯文哲畢竟是一位醫生，或者說夫妻那麼多年了，本來想說選完，老公能給她一些心理支持，把憂鬱症的情緒拉回來，沒想到選舉後柯卻認為「選得不好」，檢討行程滿檔而沒能給她支持，給她最大支持的反而是台大醫院的精神科主任。

主持人李四端聽聞後笑問柯文哲「你是不是應該多關心一點，有點替我們佩琪叫屈」，柯文哲則點頭表示「應該的」，但卻隨即遭到陳佩琪吐槽道，「他下了節目還會依然故我，我想他不會有什麼改變的，但是他會跟你點點頭，這個我相信。」說完更拭淚嘆，「我是一個蠻獨立的人，雖然遇到了健康問題，但因為自己也是醫生，不至於完全找不到門路求救，如果有人真的有人為我叫屈，我真的感謝他們。」

面對夫妻感情議題，柯文哲25日至台中東區南天宮參拜時，被媒體問及「陳佩琪抱怨都沒陪她」，柯文哲則回應「晚上有回家啦！只是回去都比較晚了。」

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