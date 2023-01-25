和賴清德行程強碰？柯文哲酸媒體炒作　「我們很好！你看我罵過他？」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲25日至台中東區南天宮參拜，恰好今日副總統賴清德行程也在台中、彰化一帶，對於行程強碰，柯文哲在聯訪時被媒體追問是否有較勁意外？對此，柯表示，這就是媒體要炒作收視率，我跟賴清德很好，你看我罵過賴清德嗎？他也沒罵過我啊！同樣是醫界出身，我們都是同一批老師教出來的。」

媒體追問今日行程和賴清德強碰，是否有較勁意味？柯文哲直言，這就是媒體要炒高收視率，台灣小小的、主要景點就那幾個，大家晃來晃去、每天碰面都有可能，「我跟賴清德很好，你看我罵過賴清德嗎？他也沒罵過我啊！同樣是醫界出身，我們都是同一批老師教出來的。」

美國眾議院議長麥卡錫傳春季訪台，部分藍營學者憂心美中衝突升級，柯文哲表示，美國公民有權利到世界各地，台灣作為自主國家，有任何人要來也沒理由拒絕，就當作正常活動，中美之間本來就有矛盾對抗，台灣自己要思考衝突之下，要如何謀求最大利益，但台灣沒有理由拒絕任何人來訪。

對於蔡英文受訪時對麥卡錫問題笑而不答，是否默認？柯文哲直言，不要默認嘛！是就是、不是就不是，要怎樣就宣布之後再處理。

未來柯文哲將投入總統大選，兩岸路線也備受關注，柯文哲坦言，中美對抗情勢在可見時間內恐怖無法避免，美國反中戰略已經不會改變，這已經不是民主黨、共和黨主張，而是跨黨派意見，中美對抗情勢已經形成，台灣要如何找到自己的定位才是我們要思考。

而近日行程較多，傳出太座陳佩琪抱怨都沒陪她？柯文哲則表示，有啦！晚上有回家啦！只是回去都比較晚了。

