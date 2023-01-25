陳建仁接閣揆！柯文哲讚他人和沒問題　「好壞要做過才知道」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，並成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，預計在26日對外宣布相關人事。對此，前台北市長柯文哲25日表示，等人事確認後再來評論，現在總統也還沒出來講。柯表示，陳建仁人和是沒有問題、待人很客氣，但做得好壞要做過才知道，要有一段時間才能打成績，現在談這個都太早。

根據自由時報報導，陳建仁在春節期間，被蔡英文請去當面懇談，他深知民進黨在去年11月的地方選舉大敗，只剩下5個執政縣市，中央政府的治理如何回應民意、重新整隊再出發，正面臨高度的期待與考驗；他在會談間也未有推託，既然穩定政局有需要，他就必須聽從。此外，蔡英文近日與蘇貞昌有進一步盤點，並聽取閣員去留意見，規劃在年初五（26日）正式對外公布。

對於陳建仁接任閣揆，柯文哲表示，蘇貞昌喊辭職後，一直都沒有確切消息說誰要組閣，已經讓大家（的心）吊在半空中很久了，人事確認後再來評論，現在總統也還沒出來講。

柯文哲指出，陳建仁人和是沒有問題、待人很客氣，但做得好壞要做過才知道，要有一段時間才能打成績，現在談這個都太早。

美國眾議院議長麥卡錫傳春季訪台，部分藍營學者憂心美中衝突升級，柯文哲表示，美國公民有權利到世界各地，台灣作為自主國家，有任何人要來也沒理由拒絕，就當作正常活動，中美之間本來就有矛盾對抗，台灣自己要思考衝突之下，要如何謀求最大利益，但台灣沒有理由拒絕任何人來訪。

對於蔡英文受訪時對麥卡錫問題笑而不答，是否默認？柯文哲直言，不要默認嘛！是就是、不是就不是，要怎樣就宣布之後再處理。

對於外來兩岸路線，柯文哲坦言，中美對抗情勢在可見時間內恐怖無法避免，美國反中戰略已經不會改變，這已經不是民主黨、共和黨主張，而是跨黨派意見，中美對抗情勢已經形成，台灣要如何找到自己的定位才是我們要思考。

